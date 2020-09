Shutter Island: stasera su Iris il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio

Stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Shutter Island, il film diretto nel 2010 da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e Michelle Williams.

Stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Shutter Island, il thriller diretto nel 2010 da Martin Scorsese, con un cast pieno di stelle, dai due protagonisti, Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo, passando per il premio Oscar Michelle Williams, Ben Kingsley e Max von Sydow.

Il film è tratto dal romanzo omonimo (pubblicato in Italia con il titolo L'isola della paura) di Dennis Lehane.

Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo in una sequenza di Shutter Island

Nell'autunno del 1954 gli agenti federali Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) e Chuck Aule (Mark Ruffalo) vengono inviati a Shutter Island, al largo di Boston, in un ospedale psichiatrico nel quale sono detenuti numerosi criminali psicopatici. I due agenti sono incaricati di trovare Rachel Solando (Emily Mortimer), una pericolosissima detenuta condannata per omicidio e misteriosamente scomparsa, ma un uragano si abbatte sull'isola complicando la situazione.

Scopriranno che la donna, colpevole di aver ucciso i suoi tre figli, era da anni sotto le cure del direttore dell'ospedale, il dottor Cawley (Ben Kingsley), che, con i suoi esperimenti sulla psiche umana, ha trasformato quel luogo in una prigione dell'orrore. Teddy capirà ben presto che Shutter Island nasconde i delitti più spaventosi e risveglia i fantasmi che il passato aveva cercato di rimuovere...