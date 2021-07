Shrek e vissero felici e contenti: per Fiona e Shrek furono reclutati dei consulenti matrimoniali

Poiché Shrek e vissero felici e contenti parla essenzialmente di una crisi nel matrimonio di Shrek e Fiona, i cineasti decisero di consultare, durante la fase di pre-produzione, vari consulenti matrimoniali al fine di capire come si sarebbero dovuti comportare i due personaggi.

Uno dei consulenti, dopo l'uscita del film, scrisse sul suo blog: "L'anno scorso mi sono recato a Los Angeles per consultarmi con i produttori e con il regista del quarto film di Shrek. Avevano bisogno di un consulente matrimoniale per discutere i problemi che Shrek e Fiona stavano affrontando. Se hai visto i tre film precedenti saprai che Shrek e Fiona si erano innamorati, sposati e avevano avuto tre gemelli. Che problemi potevano mai avere?"

"Quando inizio la consulenza di coppia con gli umani, dopo una consultazione iniziale, di solito li incontro separatamente per conoscerli meglio a livello individuale. Tra le altre cose, voglio conoscere la loro famiglia, l'ambiente e la storia delle loro relazioni passate. Quindi, per prepararmi a lavorare con il famoso "orco", ho noleggiato i tre film precedenti. Mentre guardavo le pellicole, studiavo Shrek e Fiona per cercare di capirli, proprio come faccio con gli umani." Ha concluso il consulente.