Showgirls: stasera su Cielo il thriller erotico diretto da Paul Verhoeven

Va in onda stasera su Cielo, alle 21:15, Showgirls, thriller erotico diretto nel 1995 da Paul Verhoeven, e a seguire il documentario, in prima visione assoluta, Showgirls - Scandalosamente cult.

In onda stasera su Cielo, all'interno del ciclo "Cult & Pulp", una combo esplosiva: alle 21:15 Showgirls, thriller erotico del 1995 diretto da Paul Verhoeven, e a seguire il documentario, in prima visione assoluta, Showgirls - Scandalosamente cult del 2019 di Jeffrey McHale.

Elizabeth Berkley in una scena del film Showgirls

Showgirls vede come protagonista Nomi Malone (Elizabeth Berkley), una giovane ballerina decisa ad avere successo a ogni costo. Arrivata a Las Vegas in autostop e senza bagagli, trova una prima sistemazione a casa di Molly, che lavora in un casinò, lo Stardust, come costumista. Sarà Cristal, star dello show allo Stardust, a dare a Nomi il primo incarico, facendola esibire in una lap-dance per il suo amante Zack (Kyle MacLachlan), direttore artistico del casinò e nuovo amante di Nomi.

Ma Cristal ora è gelosa e cerca in ogni modo di ostacolare Nomi. Lei però, presa dalla rabbia, spinge la rivale giù dalle scale, causandole una frattura che le impedirà di esibirsi. Ora è Nomi la vera star del casinò e dello spettacolo, ma il prezzo del successo è molto più alto di quanto avrebbe mai immaginato...

Una pellicola di culto soprattutto negli Stati Uniti, un film sul mondo delle showgirls e delle stripper, un universo dove predomina l'immagine e la logica dell'apparire. Showgirls che ha avuto un grande successo popolare, ai tempi è invece stato massacrato dalla critica e secondo il regista c'è stata una resurrezione dopo la crocifissione.

A seguire il documentario in prima visione assoluta Showgirls - Scandalosamente cult del 2019 di Jeffrey McHale, presentato al Tribeca Film Festival, che descrive in dettaglio e da ogni angolazione la storia del celebre film sopra citato, presentando un coro di voci critiche che analizzano il film in modi altamente illuminanti e anche provocatori. Grazie a stralci di interviste allo stesso regista Paul Verhoeven e alla protagonista Elizabeth Berkley viene trattato il percorso redentivo del film del 1995 partito da famigerato flop e diventato un piccolo cult.