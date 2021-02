Shotgun Wedding: Josh Duhamel sostituisce ufficialmente Armie Hammer nella commedia

Josh Duhamel ha ufficialmente sostituito Armie Hammer nel ruolo del protagonista maschile nella commedia Shotgun Wedding.

L'attore reciterà quindi accanto a Jennifer Lopez nel progetto che verrà prodotto da Lionsgate le cui riprese prenderanno il via nelle prossime settimane.

Erin Westerman, a capo delle produzioni di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Non potremmo essere più felici per la nostra sposa e il nostro sposo in questo Shotgun Wedding. Sappiamo che Josh Duhamel e Jennifer Lopez saranno una coppia coinvolgente e sexy sullo schermo e saranno due divertenti avversari mentre il loro matrimonio da sogno si traforma in un memorabile incubo. Siamo inoltre elettrizzati nel portare Jennifer Coolidge e Sonia Braga nel cast nella parte delle Madri della Sposa e dello Sposo. La loro recitazione e i talenti comici aggiungeranno un altro divertente strato a questa commedia già ricca di azione".

Armie Hammer ha abbandonato il progetto dopo lo scandalo scatenato online dalla condivisione di alcuni presunti messaggi privati dal contenuto esplicito.

Shotgun Wedding racconterà la storia di Darcy e Tom che riuniscono le proprie famiglie per compiere un viaggio con destinazione la località da sogno dove vogliono sposarsi, ritrovandosi però a lottare per la propria vita quando tutti gli invitati vengono presi in ostaggio. Darcy e Tom dovranno quindi combattere per salvare tutte le persone che amano.

Alla regia ci sarà Jason Moore, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Mark Hammer e Liz Meriwether.