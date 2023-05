Shonda Rhimes, da Grey's Anatomy a Bridgerton: "Ecco la differenza tra ABC e Netflix"

Shonda Rhimes, la donna dietro serie tv come Grey's Anatomy, Scandal e Bridgerton, ha spiegato quali sono le differenze nel lavorare per un network come ABC e una piattaforma streaming come Netflix.

Shonda Rhimes, la mamma di tante delle nostre serie tv preferite, da Grey's Anatomy a Scandal, da Bridgerton a Inventing Anna, ha recentemente parlato della differenza nel lavorare per un'emittente televisiva come ABC e una piattaforma streaming come Netflix.

"Sono due macchine completamente diverse" ha raccontato ai microfoni di Deadline Shonda Rhimes, fresca dell'ennesimo successo televisivo a pochi giorni dall'uscita de La Regina Carlotta, lo spin-off prequel di Bridgerton.

"ABC era una un'istituzione molto potente e molto stratificata. C'è un mare di burocrazia in cui navigare. E il procedimento era un 'No' come risposta iniziale, e poi devi trovare il modo di farlo diventare un 'sì'".

"Anche per Scandal è stato così, per dare inizio al live-tweeting loro all'inizio dicevano 'ma perché dovrebbero fare una cosa del genere? No.'. Poi, alla fine, siamo giunti al 'Sì', ma abbiamo fatto tutto noi, fino a quando non lo hanno visto".

"Abbiamo ottenuto molto in termini di esplorazione del diritto di scelta delle donne, roba che credevo riguardasse solo lo storytelling, ma che si è rivelata essere una sorta di battaglia silenziosa da parte mia per far realizzare cose in TV".

E quando si fa il confronto con il modo di fare delle piattaforme, Rhimes spiega che ad esempio "Netflix era una neonata in questo business" quando è iniziata la loro collaborazione.

Tuttavia, loro sembrano applicare un approccio opposto...

Non solo differenze di idee

"Si inizia con un 'Sì', e poi si cerca di capire come farlo accadere. E il modo di fare di un posto che dice ìSì' già dall'inizio, ha molto a che vedere con il tuo entusiasmo nei confronti del progetto" continua la produttrice, che rivela come anche in termini di budget le differenze sono notevoli.

Qualcuno pare le avesse infatti rivelato che il budget per The Crown era di 12 milioni di dollari per episodio: "Non riuscivo a smettere di pensarci... Erano così tanti soldi! Pensate a tutto ciò che si potrebbe fare in un parco giochi così grande!".

Ma ciò che Shonda fa, il pubblico commenta, solitamente con entusiasmo e approvazione... E, molto spesso, con suggerimenti propri.

Quanto ha influenzato il volere dei fan sulla realizzazione degli show, almeno per quanto riguarda ciò che dipende dalla stessa Shonda?

"Penso di essere piuttosto nota per essere una persona che dice di non prestare attenzione ai fan" afferma "Ma non lo intendo in senso negativo. Voglio dire, l'unico modo che conosco per raccontare una storia è quello di essere una sorta di guardiano della stessa, per cui non posso farmi influenzare dalle reazioni esterne delle persone alla storia. Non mi aiuta nel cercare di capire come esprimere la mia creatività sul lavoro".