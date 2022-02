Shining Girls: il trailer della serie con Elisabeth Moss in arrivo su Apple TV+

Shining Girls è la nuova serie con star Elisabeth Moss e il trailer del progetto regala le prime scene dell'atteso progetto che debutterà il 29 aprile su Apple TV+.

Nel video si vede la protagonista che è vittima di una drammatica violenza e si rende conto che quanto le è accaduto è simile a un recente omicidio, situazione che la porta a indagare.

La serie Shining Girls è tratta dal romanzo scritto da Lauren Beukes ed è prodotta da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson e Michael Hampton.

Elisabeth Moss interpreta l'archivista Kirby Mazrachi che sopravvive a un brutale attacco e si ritrova in difficoltà a mantenere il controllo sulla realtà mentre va alla caccia di chi l'ha aggredita. Nel cast ci sarà anche Wagner Moura nella parte di un giornalista esperto che si sta occupando della vicenda di un caso simile a quello accaduto a Kirby. Jamie Bell sarà l'interprete di un misterioso giovane solitario che ha un sorprendente legame con la protagonista.

I primi due episodi sono diretti da Michelle MacLaren, impegnata nella produzione in collaborazione con Rebecca Hobbs per MacLaren Entertainment. Daina Reid è impegnata alla regia e collabora nuovamente con Elisabeth Moss dopo la serie The Handmaid's Tale.

Silka Louisa è showrunner e sceneggiatrice degli otto episodi.