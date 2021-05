Shining Girls: Jamie Bell nel cast della serie

L'attore Jamie Bell sarà uno dei protagonisti della serie Shining Girls, prodotta per Apple TV+, accanto a Elisabeth Moss e Wagner Moura.

Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Lauren Beukes e l'adattamento sarà curato da Silka Luisa, che riveste anche il ruolo di showrunner.

In Shining Girls l'attrice Elisabeth Moss, protagonista di The Handmaid's Tale, avrà la parte di Kirby, una reporter di Chicago che sopravvive a un brutale attacco e si ritrova in difficoltà a mantenere il controllo sulla realtà mentre va alla caccia di chi l'ha aggredita. Nel cast ci sarà anche Wagner Moura nella parte di un giornalista esperto che si sta occupando della vicenda di un caso simile a quello accaduto a Kirby. Jamie Bell sarà l'interprete di un misterioso giovane solitario che ha un sorprendente legame con la protagonista.

La serie sarà realizzata da MRC Television ed Elisabeth Moss farà parte del team di produttori in collaborazione con Leonardo DiCaprio tramite la sua Appian Way.

Jamie Bell è recentemente apparso nel thriller Senza rimorso accanto a Michael B. Jordan e ha completato da poco le riprese di Surrounded. Tra i prossimi progetti dell'attore ci sarà invece Fred & Ginger per Amazon.