Shia LaBeouf: Sia lo definisce "bugiardo patologico"

Sia ha denunciato pubblicamente il comportamento di Shia La Beouf in un tweet in cui rivela di essere stata trascinata in una relazione credendo che lui fosse single e accusandolo di essere un bugiardo patologico.

Dopo la denuncia di FKA Twigs contro l'ex compagno Shia La Beouf, la cantante australiana Sia scende in campo per dar manforte alla cantante definendo l'interprete di uno dei suoi video più celebri "bugiardo patologico".

"Anche io sono stata ferita emotivamente da Shia, un bugiardo patologico, che mi ha ingannato trascinandomi in una relazione adultera mentre fingeva di essere single. Credo che sia malato e ho pena per lui e per le sue vittime. Sappiate questo, se vi volete bene, state al sicuro, stategli lontano" scrive sia su Twitter.

In un secondo post, Sia aggiunge: "Inoltre voglio bene a @FKAtwigs. Questo è molto coraggioso, sono orgogliosa di te."

Nel 2015 Sia e Shia LaBeouf hanno collaborato per il video musicale "Elastic Heart". Eventuali dettagli di una loro relazione sentimentale suggerita dalla cantante non sono noti pubblicamente.

Quanto a FKA Twigs (Tahliah Debrett Barnett), ha avuto una relazione con Shia LaBeouf nel 2018 per circa un anno, accusando l'ex fidanzato di violenze fisiche, emotive e abusi mentali. Pochi giorni fa l'attore è stato citato in giudizio dalla popstar con le accuse di violenza privata. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'interprete avrebbe abusato più volte della donna a livello fisico, emozionale e mentale in occasione della loro relazione, durata meno di un anno.

Shia LaBeouf: quando la vita diventa una performance d'arte concettuale

Shia La Beouf si è parzialmente scusato in una lettera al New York Times scrivendo: "Non sono in posizione di dire a nessuno come lo ha fatto sentire il mio comportamento. Non ho scuse per l'alcolismo o per le aggressioni, posso solo razionalizzare. Sono stato violento contro me stesso e contro tutti quelli che stavano intorno a me per anni. Ho una lunga storia di persone che mi erano vicine e che ho ferito. Mi vergogno di tutto questo e mi dispiace per il male che ho fatto. non c'è altro che possa dire."