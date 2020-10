Shia LaBeouf e Margaret Qualley nudi nel videoclip di Love Me Like You Hate Me

Nel videoclip di Love Me Like You Hate Me, nuovo brano di Rainsford, Shia LaBeouf e Margaret Qualley sono nudi mentre interpretano gli alti e bassi di una storia.

Shia LaBeouf e Margaret Qualley sono i protagonisti del videoclip di Love Me Like You Hate Me, il nuovo brano di Rainsford. I due attori appaiono completamente nudi sullo schermo diviso a metà, mentre interpretano la passione che caratterizza una storia d'amore in due differenti fasi del rapporto.

Shia LaBeouf e Margaret Qualley nel video di Love Me Like You Hate Me

Questa settimana è stato rilasciato il videoclip di Love Me Like You Hate Me, brano inciso da Rainey Qualley, anche nota come Rainsford. Un video di quasi dieci minuti durante i quali scorrono sullo schermo immagini che ritraggono una coppia che vive i sentimenti contrastanti sui quali si basa la loro relazione. L'uomo e la donna in questione sono Shia LaBeouf e Margaret Qualley, sorella dell'artista, i quali appaiono completamente nudi mentre coreografano il loro rapporto sessuale. Quella che vediamo all'interno del video di Love Me Like You Hate Me è la coreografia del JA Collective di Los Angeles.

La realizzazione del videoclip ha coinvolto anche la direttrice della fotografia Natasha Braier, che ha ottenuto una nomination al Film Independent Spirit Award per il suo lavoro in Honey Boy, il film del 2019 scritto ed interpretato proprio da LaBeouf ed ispirato ai primi anni di vita dell'attore.

"Per favore, guardatelo. È pieno di amore, dolore, tenerezza, rabbia e pezzi reali del mio cuore", ha detto Qualley annunciando il video sul suo profilo Instagram. Ricordiamo che Rainey Qualley ha scritto e prodotto la canzone insieme a Cameron Hale. Questa non è la prima esperienza di LaBeouf nell'universo dei video musicali. Già nel 2015 aveva infatti recitato al fianco della ballerina di 12 anni Maddie Ziegler nel video di Elastic Heart di Sia.

In questo periodo, Shia LaBeouf è diventato anche produttore di un insolito spettacolo teatrale che mette in scena i test per il Covid-19 in un parcheggio di Los Angeles. 5711 Avalon, questo il nome della pièce, rappresenta un'esperienza multimediale in modalità drive-in che può contenere fino ad un massimo di trenta automobili. Per quanto riguarda Margaret Qualley, il pubblico ha avuto modo di vederla tra i discepoli di Charles Manson nel film C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, mentre nel 2019 è stata nomination al Primetime Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per il ruolo della ballerina Ann Reinking nella miniserie Fosse/Verdon.