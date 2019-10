Sherlock Lab: Halloween a Napoli si tinge di giallo, ecco l'evento!

Lo Sherlock Lab arriva a Napoli in occasione di Halloween: il progetto evento si terrà giovedì 31 ottobre dalle 17 alle 20 presso la Libreria Mondadori Rione Alto di Napoli (Via Onofrio Fragnito 4). L'open day di Sherlock Lab, il nuovo laboratorio di cinema e scrittura mystery, sarà composto da una serie di interazioni online che sfoceranno in otto conferenze mensili dedicate all'universo del giallo e del thriller tra letteratura ed altri media, in compagnia di critici, scrittori, attori di altissimo profilo.

Nel corso del Pomeriggio con Delitto si assisterà alla rievocazione del classico dei classici di Alfred Hitchcock (Psycho) con l'autorevole partecipazione del critico e storico del cinema Valerio Caprara e un reading introduttivo dell'attore Francesco Mariconda. Spazio anche per la commedia "in nero", dedicato alle parodie thriller ed horror del principe Antonio De Curtis in arte Totò (da Totò Diabolicus a Che Fine ha Fatto Totò Baby fino allo sketch cimiteriale di Totò Cerca Casa), con un reading a cura dell'artista e imitatore Umberto del Prete, coadiuvato sempre da Mariconda. Infine buffet e brindisi finale "in giallo".

Anthony Perkins e Janet Leigh in una scena del film Psycho (1960)

Per l'occasione sarà già possibile iscriversi al Lab ed entrare a far parte della nuova community del Giallo che gli organizzatori stanno per allestire in Campania e nel sud. Per iscrizioni rivolgersi a sherlocklab67@gmail.com