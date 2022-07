She Said: Carey Mulligan nel trailer del film sul caso Weinstein

Il 18 novembre arriverà nelle sale americane il film She Said, ispirato al caso degli abusi sessuali compiuti da Harvey Weinstein, ecco il trailer.

Il film She Said, ispirato al caso degli abusi compiuti da Harvey Weinstein, arriverà nelle sale il 18 novembre e nel trailer si vedono le prime scene del progetto con star Carey Mulligan.

Nel video di vedono due reporter che vanno alla ricerca della verità riguardante le violenze subite dalle donne che hanno trovato il coraggio di condividere la propria esperienza, ponendo fine all'impero cinematografico del produttore.

Maria Schrader ha diretto il film She Said e Carey Mulligan e Zoe Kazan hanno invece interpretato le reporter Megan Twohey e Jodi Kantor che, lavorando per il New York Times, hanno iniziato a indagare sui comportamenti di Harvey Weinstein, dando quindi vita al movimento #MeToo che ha posto fine a decenni di silenzio riguardanti le molestie e le violenze sessuali nel mondo di Hollywood.

Tra gli interpreti ci sono anche Patricia Clarkson, Andre Braugher, Samantha Morton, Jennifer Ehle, Tom Pelphrey e Adam Shapiro.

Basato sul bestseller She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, scritto da Kantor e Twohey, può contare su una sceneggiatura della vincitrice del Premio Oscar Rebecca Lenkiewicz.

Nel 2018, Annapurna Pictures e Plan B hanno opzionato i diritti di realizzazione di She Said grazie a un accordo di co-produzione. Megan Ellison si occuperà della produzione esecutiva per Annapurna insieme a Sue Naegle; Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner per Plan B; Lexi Barta, invece supervisionerà il progetto per Universal.