She's Gotta Have It 2, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 24 maggio torna She's Gotta Have It su Netflix: disponibile la seconda stagione della serie tv originale creata da Spike Lee!

Inizia l'ultima settimana di maggio e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è la seconda stagione di She's Gotta Have It, la serie tv originale ideata da Spike Lee.

I nuovi episodi di She's Gotta Have It continueranno la storia di Nola Darling, il personaggio interpretato da DeWanda Wise, ora alle prese con i primi successi nel mondo dell'arte. Le scelte della giovane donna avranno delle conseguenze sui suoi amici e amanti, interpretati da Anthony Ramos, Ilfenesh Hadera, Cleo Anthony, Lyriq Bent, Margot Bingham, Chyna Layne e Fat Joe.

She's Gotta Have It: una foto della protagonista

La serie è basata sul film omonimo di Spike Lee datato 1986, nel quale il regista recitava. La prima stagione è stata interamente diretta da lui, ed è una novità per Netflix, che ha fatto girare tutti gli episodi di uno show a un solo regista solo un'altra volta per ora, ovvero a Scott Frank per Godless, serie ideata da Steven Soderbergh. Una curiosità, nel sesto episodio della prima stagione di She's Gotta Have It, Nola viene avvicinata da una donna nella sua galleria d'arte che apprezza i suoi lavori appesi: l'attrice è Tracy Camilla Johns, l'interprete originale di Nola nel film del 1986.

