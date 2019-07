She's Gotta Have It, Netflix cancella la serie di Spike Lee

She's Gotta Have It, la serie tv di Spike Lee, è stata cancellata nonostante avesse debuttato da poco con la seconda stagione sulla piattaforma.

Questo tipo di scelta non è nuova per Netflix, poiché molte serie popolari sono state tagliate dopo solo un paio di stagioni, come se fosse una vera e propria strategia. Ted Sarandos, il chief content officer di Netflix ha dichiarato: "Spike Lee è uno dei più grandi registi di sempre e siamo entusiasti che abbia scelto Netflix per She's Gotta Have It. E mentre questa sarà l'ultima stagione della serie per noi, siamo davvero orgogliosi del fatto che rimarrà comunque disponibile per diversi anni sul nostro servizio, e non vediamo l'ora di collaborare nuovamente con Spike per il suo prossimo film, Da 5 Bloods, che sarà in streaming su Netflix"

5 Bloods sarà il prossimo film di Spike Lee, e racconterà la storia di alcuni veterani afroamericani del Vietnam che tornano nella giunga in cerca dei resti del loro leader.

Tornando a She's gotta have it potrebbe trovare una seconda vita tramite un altro emittente, come è già successo alla serie One Day at Time. Pare, infatti, che Spike Lee si stia già muovendo per cercare nuovo terreno fertile per il suo prodotto. Ci riuscirà?