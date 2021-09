She-Ra: in fase di sviluppo una serie live-action per Amazon

She-Ra, dopo la serie animata prodotta da Netflix, sembra destinata a ritornare sugli schermi con un progetto live-action dedicato alla principessa guerriera, questa volta ideato per Amazon Studios.

Secondo quanto riporta il sito Variety il nuovo adattamento della storia sarebbe solo alle prime fasi di sviluppo e, per ora, non c'è alcun nome coinvolto nella produzione.

Il nuovo show dedicato a She-Ra e le Principesse Guerriere non sarà legato a quello animato e la storia sarà indipendente rispetto a quella recentemente raccontata.

Il personaggio ha debuttato nel 1985 nell'universo di He-Man ed è poi stato al centro di uno show animato. Netflix ha recentemente finanziato cinque stagioni delle avventure della principessa Adora, ovvero la sorella del principe Adam che è stata rapita quando era solo una bambina. Una volta adulta She-Ra inizia a combattere con un gruppo di amici per difendere il suo mondo.