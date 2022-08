She-Hulk: rivelato il posto della serie nella timeline del MCU

She-Hulk: Attorney At Law, la nuova serie appartenente al mondo Marvel e in uscita settimanale su Disney+, sta guadagnando il favore generale della critica, portando in onda un prodotto differente rispetto ai precedenti e per ora funzionante. Quello che tutti si stavano chiedendo però è dove si collochi l'opera all'interno della timeline del MCU, e il secondo episodio ha finalmente svelato questo arcano.

She-Hulk: Attorney at Law - Tim Roth in una scena

Nel secondo episodio abbiamo visto infatti il ritorno di Emil Blonsky, conosciuto anche come Abominio (Tim Rooth), il che ha aiutato a capire dove si collocasse She-Hulk, ovvero durante o dopo gli eventi di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Nella puntata intitolata "Super Giurisprudenza" Jennifer (Tatiana Maslany) funge da avvocato per l'ex agente del KGB per la sua libertà vigilata; dopo essersi consultata con il cugino Bruce (Mark Ruffalo), la protagonista decide di accettare il caso. Purtroppo però, nel frattempo Abominio era già scappato dalla cella, e viene mostrato nel notiziario mentre partecipa a una rissa nel Golden Daggers Club. Nonostante non venga esplicitamente detto, il suo rivale è Wong (Benedict Wong).

She-Hulk: Attorney at Law, la recensione dei primi episodi: Essere un'eroina oggi

I fan della Marvel hanno subito notato la scena di lotta appare anche in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, durante la quale Wong usa i suoi poteri affinché Abominio si picchi da solo (rivelando in seguito che i due in realtà facevano parte della stessa squadra). Questo però non è l'unico easter egg che ci aiuta a collocare She-Hulk: Attorney at Law, dato che durante l'episodio si vede anche un giornale il cui titolo fa riferimento a Wolverine, mentre un altro a Eternals. Insomma, la serie è ricca di riferimenti al mondo Marvel, e sicuramente ne vedremo altri nel corso delle prossime puntate, in uscita ogni mercoledì su Disney+.