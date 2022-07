She-Hulk: Jason Segel interpreterà La Cosa dei Fantastici Quattro nella serie dei Marvel Studios

Secondo quanto riferito da The DisInsider, Jason Segel interpreterà La Cosa dei Fantastici Quattro in She-Hulk: Attorney At Law dei Marvel Studios.

She-Hulk: Attorney At Law debutterà su Disney+ il 17 agosto e, secondo un recente rumor, Jason Segel avrà un breve cameo, impersonando La Cosa dei Fantastici Quattro, nel nuovo show dei Marvel Studios con protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters.

Secondo quanto rivelato da The DisInsider Segel, principalmente conosciuto per aver interpretato Marshal nella serie E alla fine arriva mamma, in futuro interpreterà il personaggio nel Marvel Cinematic Universe, facendo la sua prima apparizione nello show scritto da Jessica Gao e diretto da Kat Coiro.

Ci teniamo a far presente che, per quanto la testata sia generalmente affidabile, almeno per adesso non ci sono conferme ufficiali per quanto concerne il rumor. Quello che sappiamo con certezza è che la serie vedrà Tatiana Maslany nel ruolo della protagonista e che al suo fianco reciteranno anche Mark Ruffalo e Tim Roth, rispettivamente nei panni di Hulk/Bruce Banner e Abominio.

La sinossi di She-Hulk: Attorney at Law recita: "La serie segue la complicata vita di Jennifer Walters, un avvocato single e trentenne che guarda caso è anche un Hulk superpotenziato di 2,03 metri. La serie di nove episodi accoglie una gran quantità di veterani dell'MCU, tra cui Mark Ruffalo come Smart Hulk, Tim Roth come Emil Blonsky/Abominio, e Benedict Wong come Wong."