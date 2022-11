She-Hulk: Attorney at Law, un concept art ci mostra da vicino il costume di Daredevil

Fin dalla sua prima messa in onda She-Hulk: Attorney at Law ha diviso il suo pubblico, ottenendo comunque dei picchi di attenzione che ne hanno messo in chiaro le potenzialità gradualmente. Uno dei momenti più discussi all'interno di questa serie tv riguarda il ritorno del personaggio di Daredevil, rielaborato in un design che adesso, finalmente, si mostra attraverso un recente concept art, presumibilmente proveniente dallo speciale_ "Assembled"_ di She-Hulk: Attorney at Law.

La storia televisiva del Daredevil di Charlie Cox comincia attraverso Netflix e una serie tv incentrata sulle sue origini. Questa ha presentato il personaggio al grande pubblico, per poi concludere il suo ciclo di vita con la terza stagione. Nei suoi tre anni di messa in onda, però, ha saputo dimostrare tutto il potenziale di questo protagonista che adesso è tornato con un look del tutto differente dal passato, mostrato per la prima volta in She-Hulk: Attorney at Law, e che ritroviamo anche in questo concept art inedito.

She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany: "L'auto-consapevolezza di Jennifer è un'estensione del suo potere"

Proprio questa nuova estetica ha fatto chiacchierare molto i fan, abituati all'oscurità della serie precedente come caratteristica principale di Daredevil.

Ma andando oltre She-Hulk: Attorney at Law, Matt Murdock tornerà a far parlare di sé con Daredevil: Born Again, e nell'attesa della sua uscita - forse nel 2024 - resta ancora il dubbio sul costume che andrà a indossare per questa nuova avventura in solitaria.