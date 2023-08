She Came to Me: Anne Hathaway e Peter Dinklage nel trailer del film di Rebecca Miller

Il 29 settembre arriverà nelle sale americane la commedia She Came to Me, con star Peter Dinklage e Anne Hathaway, ecco il trailer.

Il 29 settembre arriverà nelle sale americane il film She Came to Me, con star Peter Dinklage e Anne Hathaway, e il trailer regala alcune scene in anteprima.

Nel video si presenta la storia di un artista in crisi che va alla ricerca di una fonte di ispirazione, imbattendosi in una donna che lavora come capitano di un rimorchiatore, mentre sua moglie valuta la possibilità di diventare una suora.

Una commedia romantica atipica

Ambientato a New York, al centro del film She Came to Me troviamo il personaggio di Peter Dinklage, un compositore con il blocco dello scrittore. La sua è una lotta continua con se stesso mossa dall'obiettivo di completare la grande opera che gli consentirà di tornare in auge. Su suggerimento di sua moglie, ed ex terapista, interpretata da Anne Hathaway, si mette alla ricerca dell'ispirazione, ottenendo più di quanto si aspettasse.

La regista Rebecca Miller ha coinvolto il compositore Daniel Felsenfeld e il general manager di Metropolitan Opera, Peter Gelb, come consulenti, in modo da proporre un approccio realistico alla storia di un compositore di opere liriche.

Anne Hathaway, oltre a interpretare Patricia, ha il ruolo di produttrice esecutiva del film.

She Came To Me, che ha debuttato al Festival di Berlino 2023, ha anche una canzione originale interpretata da Bruce Springsteen, intitolata Addicted to Romance. La colonna sonora è firmata Bryce Dressner.