Shazam!: i film che hanno ispirato David F. Sandberg

Prima di Shazam! Il regista David F. Sandberg aveva girato solo horror, ragion per cui ha dovuto cercare l'ispirazione nei film che guardava da bambino per capire come fare a dirigere la storia di un adolescente ribelle che si trasforma in supereroe urlando il titolo del film stesso.

"Sono un tipo da horror" ha dichiarato apertamente il regista svedese "così ho pensato per Shazam! mi sarebbe bastato seguire l'esempio di Jurassic Park. Tanti bambini sono cresciuti con Jurassic Park ma non si può negare che sia comunque un film violento! Ci sono persone che vengono mangiate, braccia mozzate e tutto questo genere di cose. Mi sono detto: se non andrò più lontano di così allora farò un buon lavoro". David Sandberg, pur essendo un grande amante dei fumetti, ha ammesso di non essere un profondo conoscitore di Shazam, introdotto per la prima volta nel 1940 come alter ego adulto di Billy Batson. Fortunatamente sono stati proprio i produttori della Warner Bros. a venirgli incontro consigliandogli un film da tenere assolutamente in considerazione per lo sviluppo del personaggio di Zachary Levi: "Fondamentalmente mi hanno detto di prendere spunto da Big e dal personaggio di Tom Hanks, solo di trasformarlo in un supereroe e non in un adulto pronto a lavorare in un ufficio".

Harrison Ford in una scena de I predatori dell'arca perduta

Non solo: fondamentali per il nuovo film Warner (trovate qui la nostra recensione di Shazam!) sono stati anche Gremlins, I Goonies, Ghostbusters - Acchiappafantasmi e tutte quelle saghe, in stile Jurassic Park, pensate per un pubblico di giovanissimi senza però mai rinunciare a un tocco di orrore: "Penso a Indiana Jones e a tanti di quei vecchi film che contengono davvero tutto: il divertente senso dell'avventura, tante emozioni ma anche un pizzico di horror. Ricordo che da bambino amavo vedere il volto delle persone dissolversi ne I predatori dell'arca perduta, per esempio. Insomma ho pensato a qualcosa che potesse spaventare le persone in maniera molto sottile, senza spargimenti di sangue. Volevo solo che la gente pensasse: "Oh, qui può finire male!". E per questo effetto non è necessario mostrare il sangue, basta alludere alla sua presenza".

Nel cast di Shazam!, oltre a Zachary Levi, troviamo Mark Strong nei panni del Dottor Thaddeus Sivana, Jack Grazer, Grace Fulton, Jovan Armand, Ron Cephas Jones e Marta Milans. Shazam!, prodotto da Warner Bros., DC Entertainment e New Line Cinema, è in sala a partire da oggi, 3 aprile 2019.