Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati: il messaggio condiviso sui social

Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati, erano legati dal luglio del 2019: i due giovani artisti hanno condiviso un messaggio sui social per rivelare la notizia ai loro follower. Shawn e Camila sono rimasti in buoni rapporti e promettono di restare buoni amici.

La notizia ha colto di sorpresa i fan di Shawn Mendes e Camila Cabello, nessuno si aspettava che la coppia potesse lasciarsi, i due nelle ultime uscite pubbliche avevano dato prova di grande complicità e affiatamento. Anche al Met Gala 2021 i due avevano sfilato insieme ed il video su Youtube in cui mostrano come si sono preparati per l'evento ha raccolto più di 5milioni di visualizzazioni.

Shawn Mendes e Camila Cabello hanno però preferito lasciarsi, salvaguardare la loro amicizia piuttosto che continuare in una relazione che evidentemente non stava funzionando. Così, nel post pubblicato sui social, promettono di restare migliori amici per sempre "Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l'amore che proviamo l'un l'altra come persone è più forte adesso che mai", hanno scritto annunciando la rottura, e poi "abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere migliori amici per sempre. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall'inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn".

Shawn Mendes è nato l'8 agosto 1998 a Toronto. Ha pubblicato 4 album, l'ultimo, Wonder, nel 2020, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche settimanali in Canada e negli Stati Uniti, nel nostro paese l'album ha raggiunto la 15esima posizione. Camila Cabello è nata il 3 marzo 1997 a Cojímar, Cuba. L'ex componente dei Fifth Harmony, la scorsa estate, dopo il lancio del nuovo singolo 'Don't Go Yet', ha annunciato l'uscita dell'album 'Familia', ispirato alla famiglia e al cibo.