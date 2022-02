Sharon Stone star e produttrice del film Woman on Fire

Sharon Stone sarà la protagonista e produttrice del film tratto da Woman on Fire, il romanzo di Lisa Barr.

Il libro verrà pubblicato a marzo negli Stati Uniti da HarperCollins e si tratterà di un thriller che unirà molti elementi come sesso, arte e storia obbligando i lettori (e spettatori) a porsi molte domande.

Tra le pagine di Woman on Fire si racconta la storia di una giovane giornalista che viene coinvolta in un importante scandalo ambientato nel mondo dell'arte e legato a un capolavoro saccheggiato dai nazisti. La reporter dovrà riflettere se la scoperta del dipinto e far emergere la sua storia oscura giustifichino i rischi alla propria vita. La storia spingerà quindi a riflettere sul confine tra la ricerca di giustizia e voglia di vendetta.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli del personaggio che Sharon Stone interpreterà nel film . Recentemente l'attrice ha recitato negli episodi della seconda stagione della serie L'assistente di volo - The Flight Attendant, le cui riprese si sono concluse da pochi giorni. Tra i progetti di cui è stata produttrice ci sono invece i film The Cure, Romantic Road, All I Wish e Running Wild. Tra i titoli in uscita in cui ha recitato anche What About Love diretto da Klaus Menzel e Beauty di Andrew Dosunmu.