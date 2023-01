Sharon Stone: "Robert De Niro e Joe Pesci tra i pochi colleghi non misogini che ho avuto"

Sharon Stone non le manda certo a dire quando si tratta di denunciare le magagne dell'industria di Hollywood. La star di Basic Instinct ha rivelato di aver lavorato con umerosi co-protagonisti maschi misogini nel corso della carriera. Tra i pochi che non odiano le donne si salvano gli interpreti di Casino Robert De Niro e Joe Pesci.

"Ho lavorato con alcune delle più grandi star del settore, che volevano parlare letteralmente attraverso il mio primo piano, dicendomi cosa pensavano avrei dovuto fare", ha detto Sharon Stone a Variety. "Sono così misogini. Ma non Robert De Niro. Non Joe Pesci. Loro non sono così. Ma ho lavorato con alcune grandi star che semplicemente non mi ascoltavano e non mi permettevano di influenzare la loro performance con la mia performance. Non è bello recitare così. Voglio dire, capisco che sei fantastico e tutti pensano che tu sia meraviglioso. Ma ascoltare, essere presenti per quei momenti difficili, è davvero un'esperienza umana".

Atto di forza: Sharon Stone in una scena del film

A lungo si è vociferato della tensione sul set tra Sharon Stone e la co-star di Basic Instinct Michael Douglas. Pur non entrando nella questione in maniera specifica, l'attrice ha aggiunto: "Non sono l'attrice più popolare in città perché la gente non vuole sentire le mie fottute opinioni... Forse per la mia devozione, forse perché sono solo un po' strana. Ma quando sono sul set io sono presente".

Uno dei motivi per cui Sharon Stone ha diradato la sua presenza sullo schermo riguarda la natura dei ruoli che le vengono spesso offerti, visti i suoi precedenti in thriller erotici:

"Mi viene chiesto di togliermi i vestiti e interpretare questi pazzi personaggi sociopatici perché ne ho interpretato qualcuno in passato. Non mi viene chiesto di interpretare personaggi premurosi e sensibili. Sono una pittrice, ho due show in arrivo e sono una cantautrice, ho avuto tre brani al primo posto in classifica in altri paesi. Ma non riuscirò mai a liberarmi di Basic Instinct. Sono entrata in questo mondo con l'aspetto di una Barbie, quindi è complicato per le persone concedermi l'opportunità di essere qualsiasi altra cosa".