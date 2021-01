Sharon Stone e "il presidente Bin Laden": l'attrice commenta la gaffe del giornalista italiano

Le gaffe dei giornalisti italiani conquistano Hollywood: Sharon Stone ha commentato divertita la "papera" del giornalista Marco Mazbelinovich, che in un servizio del Tg2 aveva confuso Joe Biden con Bin Laden. Cose che possono capitare.

La gaffe risale a qualche settimana fa, poco dopo l'elezione di Joe Biden: il giornalista Marco Mazbelinovich è al TG2 e spiega: "Ora negli Stati Uniti. Il presidente eletto Bin Laiden sfida.... scusate! Biden, si fa vaccinare". Il video della gaffe, condiviso sul profilo Twitter di giornalisti out of context, è stato commentato da Sharon Stone, che probabilmente stava curiosando tra le notizie internazionali relative al recente insediamento del neo Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ed è incappata in questa perla: "Oh mio dio, oh nooooo" ha commentato la diva di Basic Instinct, divertita dallo svarione.

In effetti confondere il Presidente degli USA nel quale molti ripongono le speranze di un futuro migliore con il capo di Al-Qaeda, responsabile degli attentati dell'11 settembre è da campioni.

Come ribadito su Twitter non è la prima volta che Marco Mazbelinovich inciampa in una gaffe. stavolta però la sua fama è arrivata oltreoceano con il commento della Stone.

Per quanto riguarda Sharon Stone, ricordiamo che l'attrice di recente è apparsa nella serie Netflix Ratched accanto a Sarah Paulson, Finn Wittrock e Cynthia Nixon. Tra i suoi prossimi progetti, un film diretto da Billy Crystal e il dramma Beauty, con Giancarlo Esposito.