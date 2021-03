Sharon Stone più sensuale che mai nel bustino nero di Dolce & Gabbana (FOTO)

Sharon Stone, che questa settimana compirà 63 anni, si è mostrata più sensuale che mai in una nuova foto pubblicata su Instagram che la ritrae con un bustino nero di Dolce & Gabbana.

L'attrice di Basic Instinct, che il 10 marzo spegnerà 63 candeline, è considerata da sempre una delle donne più affascinanti del pianeta. Lo ricorda a tutti lei stessa quando pubblica sui social foto che la ritraggono in pose da modella, dimostrando così di non avere nulla da invidiare a colleghe molto più giovani di lei. L'ultima foto, in ordine di tempo, che lascia emergere il suo inscalfibile fascino, è stata condivisa su Instagram nelle scorse ore ed ha raccolto centinaia di migliaia di likes e commenti estasiati, scritti da gente comune ma anche da celebrità come Edgar Wright, Kate Hudson, Ava DuVernay, Nancy Sinatra e Vera Wang che si sono complimentati con il suo look, mentre Leslie Jordan ha commentato con un "Va va voom".

A dicembre, invece, l'attrice aveva mostrato le gambe mentre posava in lingerie, scrivendo nel post: "Non sono solo sbalordita, ma grata di essere ancora una modella a 62 anni".

Lo scorso anno, Stone aveva rivelato che non tutti erano ansiosi di vederla come una sex symbol mentre lavorava per ottenere la fama come attrice. Nel 2019, Stone aveva detto a Vogue Portugal che i dirigenti del cinema inizialmente avevano affermato di non considerarla abbastanza attraente per apparire sullo schermo. "I dirigenti dello studio si sedettero attorno ad un grande tavolo e discussero di questa cosa, ovvero se fossi sessualmente attraente o meno", ha detto Stone, che ha poi posato in topless per la copertina della rivista portoghese. "Pensavano che non lo fossi".

Negli scorsi mesi, Sharon Stone ha anche ricordato di quando, all'epoca delle riprese di Basic Instinct, il regista Paul Verhoeven le chiese di togliersi le mutandine prima di girare la celebre scena dell'accavallamento delle gambe. La Stone ha dichiarato: "Ero seduta sul set ed il regista ha detto: 'Puoi passarmi le mutande perché le vediamo nella scena ed il tuo personaggio non dovrebbe indossarle, tranquilla, non lasceremo che si vedano le tue parti intime'. Al che ho risposto: 'Certo.' Non sapevo che questo momento avrebbe cambiato la mia vita per sempre".