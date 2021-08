Sharon Stone, suo nipote ricoverato d'urgenza: "Abbiamo bisogno di un miracolo" (FOTO)

Sharon Stone ha reso noto, tramite post su Instagram, che suo nipote River si trova attualmente in ospedale dopo essere stato ricoverato d'urgenza per una disfunzione multiorgano. L'attrice ha condiviso la foto del bambino, chiedendo ai suoi fan di pregare per un miracolo.

La vita, molto spesso, sa essere molto ingiusta nella sua imprevedibilità. Pochi giorni fa abbiamo riportato le foto di una Sharon Stone sorridente, intenta a godersi un po' di relax tra i canali di Venezia. Meno di una settimana dopo, l'attrice si ritrova a fare i conti con un dramma assoluto, che lascia senza fiato. La star di Basic Instinct ha infatti approfittato del suo canale Instagram per far sapere che il suo nipotino, River Stone, è stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato trovato nella sua culla con una disfunzione multiorgano. La foto apparsa sul profilo social di Sharon Stone mostra il bambino inerme, con tubicini e macchinari attaccati. Insomma, un'immagine che nessuno vorrebbe mai vedere nella propria vita, figurarsi se poi si tratta di un proprio nipote. "Mio nipote e figlioccio River Stone oggi è stato trovato nella sua culla con un'insufficienza totale d'organo", ha scritto l'attrice statunitense nel post, aggiungendo: "Per favore pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo". Un momento drammatico che speriamo possa avere il più felice degli epiloghi.

I suoi fan stanno continuando ad inviare i loro commenti pieni di affetto e parole di supporto. In uno si legge "Oh mio Dio, è terrificante! Terrò te e tutta la tua famiglia nelle mie preghiere". Un altro ha scritto: "Posso solo immaginare quanto sia terribile per te e la tua famiglia. Bellissimo bambino". In un terzo commento, invece, si legge": "Povero piccolo, è più forte di quello che sembra. Guarisci presto piccolino".

River è il figlio di Patrick, il fratello di Sharon. L'anno scorso, l'attrice ha condiviso una foto di lui che lasciava l'ospedale come un adorabile neonato. Questa, invece, un'altra tenera foto del bambino, che al mese di gennaio 2021: