Sharon Stone su Madonna: "I media hanno cercato di metterci l'una contro l'altra"

Sharon Stone, in una pagina del suo nuovo libro di memorie intitolato The Beauty of Living Twice, ha dichiarato di "sostenere segretamente" Madonna e di essere una sua grande fan anche se i media hanno cercato di metterle l'una contro l'altra per molti decenni.

In un capitolo del libro la Stone racconta di essere andata al Festival di Cannes in Francia per ospitare un evento organizzato dall'amfAR, la fondazione che raccoglie fondi per la ricerca sull'AIDS. La sua co-conduttrice quell'anno era Madonna. "Siamo state spesso messe l'una contro l'altra perché questo era il modo in cui la stampa, e direi la società in generale, trattava le donne della nostra generazione" ha scritto la Stone.

"Non c'era posto per le donne, non c'era cameratismo, alleanza o sicurezza. Niente di tutto questo, anzi, ci dicevano sempre che c'era spazio soltanto per una di noi". La Stone spiega che secondo lei la società ha insegnato alle donne che l'unica cosa che possono avere in comune è la competitività o l'interesse per un uomo in particolare.

Tuttavia, oggi l'attrice la pensa diversamente e crede che lei e Madonna abbiano avuto molte esperienze condivise "viaggiando fianco a fianco sulla strada della fama, invecchiando in pubblico e così via". Sharon ha anche aggiunto che, a causa delle cose che le accomunano, si sente molto vicina a Madonna.

"Mi sento come se la sostenessi segretamente. So che lei si sente allo stesso modo. Ci difendiamo a vicenda quando ci viene chiesto. Conosciamo le insidie ​​dell'essere chi siamo, e ciò che abbiamo passato rompendo le barriere nei nostri rispettivi campi", ha concluso Sharon.

Secondo la Stone questa non è la prima volta in cui si è sentita "contrapposta" a Madonna: era già successo nel 2017 dopo la pubblicazione di una delle lettere private della cantante, risalente agli anni '90, in cui Madonna definiva Sharon un'attrice "orribilmente mediocre".