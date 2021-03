Sharon Stone: "Britney Spears mi scrisse una lettera per chiedere aiuto"

Sharon Stone ha raccontato che nel 2007 Britney Spears le scrisse una lettera per chiederle aiuto: 'La verità è fu un momento buio per entrambe'.

Sharon Stone ha ricordato di quando Britney Spears nel 2007 le scrisse una lettera per chiedere aiuto. In quel periodo la popstar stava attraversando un momento particolarmente buio.

In un post condiviso la scorsa settimana, Britney Spears ha inserito Sharon Stone tra le donne che più l'hanno ispirata nel corso della sua vita, affiancandole Miley e Noah Cyrus, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Jamie Lynn Spears e l'istruttrice di fitness Tawny Janae. A quanto pare, però, questa non è la prima volta in cui la strada dell'attrice di Basic Instinct si incrocia con quella della popstar americana. Durante una nuova puntata del The Kelly Clarkson Show, Stone ha infatti raccontato che Britney Spears l'aveva contattata all'inizio del 2007 durante quello che può essere considerato come uno dei periodi più difficili della sua vita.

"Britney mi ha scritto una lettera molto lunga ed intensa durante un periodo molto difficile della sua vita, perché le persone l'avrebbero ricollegata al momento in cui si è rasata la testa. Voleva che l'aiutassi", ha detto l'attrice, facendo riferimento a quando Spears fece notizia sui tabloid internazionali, nel febbraio 2007, dopo essere stata immortalata mentre si rasava i capelli a zero. La cantante visse un vero e proprio collasso pubblico e nel 2008 è stata posta sotto la tutela di suo padre che ancora gestisce la sua vita, come è stato mostrato nel recente documentario Framing Britney Spears. Stone ha quindi ammesso che, sfortunatamente, all'epoca anche lei si trovava ad affrontare "un momento molto difficile" della sua vita, e questo la rese incapace di aiutare davvero Spears. "La verità è che entrambe avevamo bisogno di aiuto. Aveva bisogno lei di aiuto ed avevo bisogno anche io di aiuto".

L'attrice americana ha poi affrontato il tema della tutela di Britney Spears, dicendo che qualcosa di molto simile sembra accadere alla maggior parte delle donne che si trovano ad avere un po' di successo nella loro vita. "La verità è che è molto difficile essere una donna di successo e non avere tutti che ti controllano, si prendono le tue finanze e ti gestiscono", ha detto quindi Stone, aggiungendo: "Sono sicura che tutte le giovani star saranno gestite". La conduttrice dello show, Kelly Clarkson, anche lei diventata famosa in giovane età dopo aver vinto American Idol, ha quindi aggiunto che lo stress che deriva da questo tipo di situazioni può certamente spingere chiunque a scoppiare.

Stone ha annuito, arrivando poi a confrontare i suoi periodi bui con quelli affrontati da Spears. "La situazione di Britney Spears è così fuori controllo e così terribile", ha detto l'attrice riguardo l'intera situazione che circonda la tutela della cantante, il movimento per cercare di liberarla e l'incertezza su ciò che lei vorrebbe esattamente. Ha poi aggiunto: "Posso dire, certamente, che anche io sono stata fuori controllo e sono stata molto male più di una volta nella mia vita. Ed è molto complicato riprendere in mano il controllo della tua vita ed anche delle tue finanze".

Sharon Stone è attualmente impegnata con la promozione de Il bello di vivere due volte, il suo libro di memorie uscito il 30 marzo.