Shark - Il primo squalo, su Netflix in streaming da oggi

Shark - Il Primo Squalo è disponibile su Netflix in streaming a partire da oggi 5 dicembre: in arrivo uno dei successi al box office della scorsa estate con Jason Statham assoluto protagonista!

Shark - Il primo squalo ha portato nelle casse quasi 550 milioni di dollari, un risultato superiori alle aspettative della produzione vista l'uscita nelle sale ad agosto. La Warner Bros ha annunciato a metà 2019 che i motori del secondo capitolo sono già stati accesi: il produttore Lorenzo di Bonaventura ha annunciato che il regista John Turtleaub tornerà per il sequel.

Shark - Il primo squalo: Jason Statham, Cliff Curtis, Li Binbing, Ruby Rose e Page Kennedy in un'immagine del film

Anche se il film è stato un successo, qualcosa va aggiustato dal punto di vista della critica. Shark, infatti, si è fermato a un 45% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes, e anche per il pubblico non è stata esattamente un'esperienza brillante a tutti gli effetti, visto il 5.7 su IMDB con oltre 100 mila voti. Subito dopo l'uscita del film, Jason Statham aveva dichiarato di essere rimasto un po' deluso dall'assoluta mancanza di sangue, presente in quantità nella prima versione dello script, confermando le parole del regista che aveva spiegato di aver dovuto rimuovere molte delle scene che erano state ideate e girate prima di completare gli effetti speciali dopo le precise indicazioni ricevute dallo studio.

Shark - Il primo squalo è solo una delle tante novità in catalogo a dicembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.