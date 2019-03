Shark - Il Primo Squalo: la sceneggiatura del sequel è quasi pronta!

Shark - Il Primo Squalo è stato uno dei successi al box office della scorsa estate: il film con Jason Statham ha incassato così tanto da far muovere subito la produzione per un sequel, e la sceneggiatura è in fase di scrittura!

Shark - Il primo squalo ha portato nelle casse quasi 550 milioni di dollari, un risultato superiori alle aspettative della produzione vista l'uscita nelle sale ad agosto. La Warner Bros ha annunciato oggi che i motori del secondo capitolo sono già stati accesi: il produttore Lorenzo di Bonaventura ha annunciato che il regista John Turtleaub tornerà per il sequel:

"Stiamo già lavorando alla sceneggiatura. Ancora non si sa bene cosa ne uscirà. Sono molto contento che il pubblico abbia capito che volevamo portare in scena un film divertente, e non volevamo prenderci sul serio."

Anche se il film è stato un successo, qualcosa va aggiustato dal punto di vista della critica. Shark, infatti, si è fermato a un 45% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes, e anche per il pubblico non è stata esattamente un'esperienza brillante a tutti gli effetti, visto il 5.7 su IMDB con oltre 100 mila voti. Subito dopo l'uscita del film, Jason Statham aveva dichiarato di essere rimasto un po' deluso dall'assoluta mancanza di sangue, presente in quantità nella prima versione dello script, confermando le parole del regista che aveva spiegato di aver dovuto rimuovere molte delle scene che erano state ideate e girate prima di completare gli effetti speciali dopo le precise indicazioni ricevute dallo studio.