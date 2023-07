Shark 2, il regista del film con Jason Statham vuole creare un franchise

Dal 3 agosto sarà nelle sale Shark 2 - L'abisso, sequel di Shark - Il primo squalo, con Ben Wheatley che torna alla regia del film dirigendo Jason Statham nel ruolo del sommozzatore Jonas Taylor.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Total Film, Wheatley ha svelato di avere intenzione di proseguire con altri lungometraggi e creare un franchise di Shark:"C'è molto di più da esplorare in quel mondo. È molto ricco. La sua internazionalità è molto interessante" ha ricordato il regista.

Wheatley ha elogiato il primo film:"La cosa intelligente del primo film è che non è Rush Hour, non è l'Oriente che incontra l'Occidente. Sono solo persone che lavorano insieme e si trovano in un'avventura quotidiana. Capita che le persone provengano da posti di tutto il mondo. Penso che sia un bene per il pubblico e anche un buon messaggio".

Statham tornerà nel nuovo film dopo aver recitato da protagonista anche in Shark - Il primo squalo, al fianco di Wu Jing nel ruolo di Jiuming.

Nel sequel di Shark - Il primo squalo, Jonas Taylor guida un gruppo di ricercatori negli abissi dell'oceano, che verrà minacciato da enormi squali preistorici e da un gruppo di criminali. Nel cast anche Li Bingbing, Sienna Guillory e Cliff Curtis.