Ve la ricordate Amanda Bynes di Le cose che amo di te? Ora sbarca su OnlyFans

L'ex star di She's the Man torna sotto i riflettori con un annuncio a sorpresa su Instagram: vuole usare OnlyFans per interagire direttamente con i suoi fan.

Amanda Bynes sceglie di approdare su OnlyFans, ma lo fa con uno scopo preciso, quello di dialogare con i fan. L'attrice ha infatti chiarito fin da subito le sue intenzioni: nessun contenuto esplicito, niente volgarità, solo uno spazio privato per chiacchierare tramite messaggi diretti.

Amanda Bynes su OnlyFans: "Solo per parlare con voi"

Una scena di She's the man

Con una semplice storia su Instagram accompagnata da un selfie, l'attrice idolo delle teen anni Duemila Amanda Bynes ha annunciato martedì il suo ingresso su OnlyFans. "Disclaimer: sono su OnlyFans per parlare con i miei fan attraverso i DM. Non pubblicherò contenuti spinti. Sono entusiasta di iniziare", ha specificato.

Una scelta che differenzia completamente il suo approdo sulla piattaforma social più ambita degli ultimi mesi da quello di molte altre celebrità presenti, come Cardi B, Denise Richards o Lily Allen, spesso associate a contenuti sensuali o esclusivi.

Il ritorno sulla scena pubblica di Amanda Bynes dopo anni di silenzio

Negli ultimi mesi Amanda Bynes è tornata a farsi vedere in pubblico: a gennaio era stata avvistata a un concerto di 50 Cent a Las Vegas, mentre a dicembre ha co-organizzato una mostra d'arte e un pop-up di moda a West Hollywood insieme al designer Austin Babbitt. Bynes ha studiato al Fashion Institute of Design and Merchandising e ha creato personalmente alcuni dei capi presentati all'evento.

Il suo ex collega di Amanda Show, Drake Bell, le ha reso omaggio recentemente durante un episodio del podcast Good Guys. "Per me era la persona più importante del pianeta", ha detto. "Avrebbe potuto benissimo essere Rachel di Friends. Era fantastica allora, lo è ancora oggi, ed è una brava persona. Ovviamente ha avuto qualche difficoltà pubblica, ma penso che abbia un cuore grande, grandi capacità e un talento tra i più grandi di chiunque altro".

Un nuovo capitolo per l'ex star di She's the Man

Hilary Duff e Amanda Bynes nel 2003

Dopo anni difficili segnati da problemi di salute mentale e da un conservatorship durato dal 2013 al 2022, Amanda Bynes sembra voler riprendere in mano la propria immagine pubblica. Il suo OnlyFans non punta alla provocazione, ma al contatto diretto, segno di una volontà chiara: riconnettersi con il suo pubblico in modo autentico.

Resta da vedere se questo sarà l'inizio di un vero ritorno sulle scene o semplicemente un modo per rimanere presente senza tornare sotto i riflettori tradizionali.