Shannen Doherty: “Il tumore è tornato ed è al quarto stadio”

Shannen Doherty, la protagonista della serie Beverly Hills, 90210, rivela in diretta televisiva che il tumore, che sembrava in remissione, è tornato ed è al quarto stadio.

Shannen Doherty ha rivelato in diretta televisiva che il suo tumore si è ripresentato ed è al quarto stadio. L'attrice di Beverly Hills, 90210 e Streghe, ha parlato, tra le lacrime, della sua paura per il futuro e del fatto di non essere riuscita ancora ad elaborare la notizia.

Jennie Garth e Shannen Doherty in una scena dell'episodio Hello, Goodbye, Amen di 90210

Shannen Doherty lotta contro il cancro dal 2015, e la malattia sembrava essere in remissione. Oggi purtroppo l'attrice ha annunciato in diretta televisiva a Good Morning America che il tumore è tornato. La protagonista di una delle serie più amate degli anni '90 ha detto: "è difficile da digerire è una pillola amara da ingoiare sotto molti aspetti". Shannen non ha ancora elaborato la cattiva notizia "Ci sono giorni in cui mi dico: 'Perché io?. Poi: 'Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno".

La Doherty ha parlato della sua malattia con Brian Austin Green, "un amico più che un collega". Brian l'ha aiutata a superare i momenti difficili con la sua sola presenza "Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare, lui ha capito la mia difficoltà. Mi chiamava sempre per sostenermi. Mi ha aiutato molto".

In pochi sapevano della sua malattia, dopo la morte di Luke Perry non ne ha voluto parlare più con nessuno. L'improvvisa scomparsa del suo amico, l'indimenticabile Dylan di Beverly Hills 90210, l'ha gettata nello sconforto, "Perché non è successo a me? Mi sono detta appena l'ho scoperto, è stato così strano ricevere la diagnosi e poi perdere qualcuno che stava bene".

Nonostante la malattia, Shannen Doherty ha accettato di partecipare al reboot della serie, quel BH90210, girato perché "era il minimo che potessi fare per onorare la memoria di Luke". Poi si rivolge alle persone che si trovano nelle sue condizioni "Mi piacerebbe che la gente, guardando quello che faccio dicesse 'lei può lavorare e quindi con un tumore al quarto stadio si può lavorare'. Le nostre vite non finiscono nel momento in cui riceviamo una diagnosi".