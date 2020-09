Shannen Doherty: "Ho il cancro ma mi sento come se potessi vivere altri 15 anni"

Attraverso un'intervista rilasciata ad Elle, Shannen Doherty, attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe, ha parlato delle sue condizioni di salute ed ha ammesso che nonostante il cancro al quarto stadio, si sente come se potesse vivere ancora 10 o 15 anni,

Jennie Garth e Shannen Doherty nell'episodio Hello, Goodbye, Amen di 90210

Sono trascorsi cinque anni da quando Shannen Doherty ha raccontato per la prima volta al mondo di avere il cancro al seno. Due anni dopo sembrava che l'attrice avesse vinto la battaglia e fosse guarita, invece a febbraio di quest'anno, durante il programma Good Morning America, Doherty ha annunciato il ritorno del cancro, arrivato al quarto stadio. La notizia ha gettato nello sconforto i numerosi fan di Beverly Hills, 90210 e Streghe, serie televisive di cui Shannen Doherty fu interprete principale negli anni novanta e duemila. Eppure, intervenuta nelle scorse ore su Elle, l'attrice statunitense ha fatto capire di non volersi arrendere e, anzi, di sentirsi come se potesse vivere altri 10 o 15 anni.

"Non mi sono ancora seduta a scrivere lettere, anche se è qualcosa che dovrei fare", ha detto Shannen Doherty riguardo la propria malattia. "Ci sono cose che devo dire a mia madre Rosa. Vorrei anche far capire a mio marito (Kurt Iswarienko, ndr) quanto lui significhi per me". Doherty ha aggiunto anche di aver preso in considerazione la possibilità di realizzare video da far guardare ai suoi cari dopo la sua morte. "Ma ogni volta che arriva il momento di farlo, mi sembra così definitivo. Sembra come se firmassi la fine ma io non sto firmando. Mi sento come se fossi un essere umano molto, molto sano. È difficile concludere le tue cose quando ti senti come se stessi per vivere altri 10 o 15 anni".

Mentre continua a combattere per la sua vita, Doherty si sta godendo i semplici piaceri della vita durante la quarantena: "Cerco di fare tesoro di tutti i piccoli momenti che la maggior parte delle persone non vede o dà per scontati. Le piccole cose che sono diventate grandi per me. Abbiamo questo pozzo infinito dentro di noi, e si tratta solo di continuare a scavare in quel pozzo per avere la forza di affrontare le avversità e riuscire a vedere tutta la bellezza che ci circonda".

Shannen Doherty sta attualmente lavorando allo sviluppo di diversi progetti e funge da sostenitrice per altri pazienti che affrontano la sua stessa malattia: "È come se tutti coloro con il cancro al quarto stadio dovessero affrontare questo genere di cose, dove gli altri vogliono metterti già da parte. Ma non sono pronta per questo. Ho molta vita in me" ha quindi concluso l'attrice.