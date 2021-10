Shannen Doherty condivide le foto della sua lotta contro il cancro: "L'ironia è l'unica arma che abbiamo"

Shannen Doherty ha scelto Instagram per condividere le foto della sua lotta contro cancro al seno. Questo giovedì l'attrice cinquantenne, che l'anno scorso ha rivelato che il suo cancro è tornato dopo essere entrato in remissione nel 2017, ha condiviso delle immagini di quello che ha definito come "il mio personale viaggio dalla mia prima diagnosi alla mia seconda" in onore del mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

A proposito del post e delle foto la Doherty ha spiegato: "C'è qualcosa di carino in proposito? NO, ma è veritiero e la mia speranza nel condividere tutto ciò è che diventiamo tutti più istruiti, più familiari con l'aspetto che ha il cancro. Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi a mammografie, a sottoporsi a controlli regolari, a superare la paura e ad affrontare qualsiasi cosa possano trovarsi di fronte".

La lotta contro il cancro dell'attrice è iniziata sei anni fa, con la prima diagnosi: "Nel 2015 mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ho avuto una mastectomia e ho fatto chemio e radiazioni. Ho avuto molti sanguinamenti dal naso a causa della chemio. Non sono sicura che qualcuno di voi abbia sperimentato questo. Anch'io ero oltremodo stanca".

Shannen Doherty sorride indossando un pigiama colorato nel secondo scatto pubblicato sul proprio profilo: "Mi sono tirata su di morale indossando un pigiama divertente che mi ha regalato la mia amica Kristy. Mi ha davvero tirato su di morale? Sì!! Lol. In quel ridicolo, sono stata in grado di ridere di me stessa. Trovare l'ironia nella mia malattia mi ha aiutata a superare ciò che sembrava impossibile. Spero che tutti troviamo l'ironia necessaria a sconfiggere l'impossibile".