Shang-Chi, Simu Liu festeggia il successo del film con una frecciatina agli hater (FOTO)

La star di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anell, Simu Liu, ha esultato sui social per l'ottimo risultato al box-office del film, con una frecciatina ironica a chi prospettava un flop.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli sta riscuotendo un grande successo al box-office. Un exploit che non tutti si aspettavano e che ha generato grande entusiasmo anche nella star del cinecomic, Simu Liu, che non ha perso l'occasione di esultare pubblicamente per i risultati finanziari del film Marvel, inviando contemporaneamente una frecciatina a chi auspicava un flop al botteghino del nuovo capitolo Marvel.

L'attore ha pubblicato su Instagram una sua foto stock davanti al computer insieme a due persone mentre indica lo schermo e nella didascalia ha scritto: "Io che rido alla faccia di tutti quelli che pensavano che sarebbe stato un flop".

L'immagine fa parte di un archivio di scatti che l'attore aveva realizzato prima della partecipazione al film, e che solitamente vengono acquistate dalle aziende che hanno bisogno di immagini generiche da utilizzare a scopo pubblicitario o editoriale.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli racconta la storia di Shang-Chi (Simu Liu). Convinto di essersi lasciato alle spalle il passato, Shang-Chi viene attirato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.