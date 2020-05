Shameless 9, su Amazon Prime Video in streaming da oggi

Shameless 9 sbarca oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di maggio 2020 e farà felici tutti gli appassionati dell'iconica serie tv dramedy di Showtime, con William H. Macy e un cast da urlo!

n padre drogato, alcolizzato ed egoista. Una madre bipolare e promiscua che ti abbandona quando sei adolescente. Con due genitori così, crescere non è una passeggiata. E Fiona Gallagher (Emmy Rossum) lo sa bene, tanto da dover abbandonare il liceo per prendersi cura dei suoi fratelli minori, Lip (Jeremy Allen White), Ian (Cameron Monaghan), Debbie (Emma Kenney), Carl (Ethan Cutkosky) e il piccolo Liam (Brennan Kane Johnson), passando da un lavoretto all'altro per pagare le spese di una famiglia così numerosa, sostituendosi a quei genitori non proprio all'altezza del ruolo.

William H. Macy nell'episodio Three Boys della serie Shameless

Shameless si concluderà all'undicesima stagione, ovvero con lo stesso numero di stagioni prodotte per lo show originale britannico creato da Paul Abbott, anche in quel caso terminato dopo 11 cicli. L'ultima stagione di Shameless sarà composta da dodici puntate e il cast, guidato da William H. Macy, ritornerà sul set, come confermato dal presidente di Showtime che ha dichiarato: "Tutti gli interpreti di questa annata torneranno nella prossima stagione, e poi non si sa mai quali potrebbero essere le sorprese nella stagione finale".

Shameless 9 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.