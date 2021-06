Shall We Dance?: la trama del film con Jennifer Lopez e Richard Gere, stasera su TV8

Stasera su TV8 alle 21:30 va in onda Shall We Dance?, la commedia del 2004 con protagonisti Jennifer Lopez e Richard Gere: ecco la trama.

Jennifer Lopez assoluta protagonista stasera su TV8 alle 21:30 grazie a Shall We Dance?, la commedia diretta nel 2004 da Peter Chelsom, che la vede al fianco di Richard Gere, Susan Sarandon e Stanley Tucci.

Richard Gere e Jennifer Lopez in una scena di Shall We Dance?

John Clark (Richard Gere) è un avvocato di successo e un uomo fortunato, con una splendida moglie (Beverly, interpretata da Susan Sarandon) e due altrettanto splendidi figli. Tuttavia da un po' di tempo a fargli compagnia è un'"amica" alquanto indesiderata: la noia.

Proprio quando sente di essere schiacciato dalla routine, però, John fa un incontro destinato a cambiare il corso delle sue giornate tutte uguali: fuori da una scuola di danza conosce Paulina (Jennifer Lopez).

La speranza del ricco avvocato di Chicago è naturalmente quella di conquistare la bella insegnate di ballo quando si iscrive all'accademia, ma non sa che dovrà fare i conti con due fattori contrari al suo proposito: le lezioni tenute dalla più anziana Miss Mitzi (Anita Gillette) e l'assoluta vocazione di Paulina per il ballo, che ritiene un affare serio e non un modo per flirtare.

L'inizio tra i due non è dei migliori, anche per le evidenti difficoltà di John Clark con i passi di danza. L'uomo però non si scoraggia e, lezione dopo lezione, riesce a migliorare così tanto da poter ambire a partecipare a una gara.

Sarà proprio Paulina ad aiutarlo e, prova dopo prova, la donna non potrà fare a meno di essere travolta dai ricordi, fino a confidare proprio a John il motivo che, anni prima, l'aveva spinta ad allontanarsi dalla sua più grande passione.

Beverly intanto, insospettita da alcuni strani comportamenti di John, arriverà a scoprire il nuovo passatempo del marito e, soprattutto, la sua nuova amicizia...

Shall We Dance? è ispirato al film giapponese Vuoi ballare? Shall we dance?, diretto da Masayuki Suo nel 1996, il cui titolo si riferisce a sua volta a un'altra opera, il musical The King and I di Rodgers e Hammerstein, e al brano in esso contenuto dal titolo, appunto, Shall We Dance?.