Shakira stupisce tutti con la sua esibizione da Jimmy Fallon con la canzone su Gerard Piqué, ecco il video

Negli ultimi mesi Shakira è riuscita a trasformare una grande delusione d'amore in uno dei suoi pezzi di maggior successo fino ad oggi. La sua vita privata, infatti, ha ispirato Shakira: Bzrp Music Sessions 53, un brano realizzato insieme a Bizarrap che continua a far parlare sia della coppia che della cantante. La recente esibizione da Jimmy Fallon non ha fatto altro che confermare il grande amore del pubblico nei confronti della canzone, adesso un vero e proprio inno in cui tutti ci leggono qualcosa.

Per chi non lo ricordasse è tutto cominciato con la separazione di Shakira con il calciatore Gerard Piqué, dopo undici anni insieme. Il caos generato da questa esperienza ha fatto emergere i problemi della coppia, cui la cantante ha reagito in modo estremamente diretto: attraverso una canzone in collaborazione con Bizarrap.

Questa, oltre ad essere estremamente orecchiabile, rappresenta anche uno dei più grandi e riusciti dissing nella storia della musica e del gossip. Le parole che compongono il testo sono più chiare che mai, continuando a provocare Piqué per quello che ha fatto, in una sorta di vendetta canora accolta benissimo dal grande pubblico. Shakira: Bzrp Music Sessions 53, questo il nome della canzone, è stato uno dei più suoi grandi successi di sempre.

Dopo l'enorme risposta al brano di Shakira, Piqué ha postato su Instagram una fotografia insieme alla sua attuale ragazza Clara e, in tutta risposta, la cantante ha pubblicato un video in cui, pulendo il pavimento, cantava Kill Bill di SZA (una canzone molto chiara riguardo agli ex).

Shakira e Gerard Piqué: nessuna questione economica sarà discussa durante la separazione

Così arriviamo alla performance da Jimmy Fallon, e al grande scalpore che ha ispirato, soprattutto per il modo in cui il pubblico in studio si è fatto trascinare sia dalla melodia che dalle parole. L'amore nei confronti della canzone è quasi tangibile, al punto che le persone intorno a Shakira ripetono con lei ogni singola strofa, ballando selvaggiamente, e incrementando ulteriormente la fama di un brano che continua a essere apprezzato ovunque.