Shakira e Gerard Piqué: nessuna questione economica sarà discussa durante la separazione

Shakira e Gerard Piqué non intendono andare in tribunale: i loro investimenti economici sono separati e non ci saranno controversie di questo tipo.

Shakira e Gerard Piqué non discuteranno di questioni economiche durante la separazione: secondo gli avvocati del calciatore in questi giorni l'ex coppia ha parlato, attraverso i legali, solo della custodia dei figli. La notizia è stata data in esclusiva dal portale in lingua spagnola Vanitatis.

Gerard Piqué e Shakira hanno messo fine alla loro storia attraverso un comunicato congiunto dopo che le prime voci sulla relazione del calciatore catalano con una studentessa erano iniziate a circolare. Vanitatis riporta che giovedì scorso gli avvocati di Piqué hanno preannunciato azioni legali contro chi pubblicherà informazioni non verificate che possano danneggiare l'onore e l'immagine del loro assistito. Questo perché il calciatore le considera "un grave attacco ai diritti dei suoi figli", anche se lui stesso ha alimentato il gossip facendosi vedere pubblicamente con Clara Chía, la sua nuova giovane fidanzata, prima al concerto di Dani Martín e poi al matrimonio di un amico di lui.

Sembra che in questa separazione non saranno discusse questioni finanziarie. A quanto risulta a Vanitatis, il patrimonio dell'ex coppia è indipendente, fino al momento della separazione condividevano solo le spese quotidiane. Gli avvocati di Gerard Piqué e Shakira hanno parlato solo dell'affidamento dei minori. Finora, questo accordo è stato rispettato. Il padre ha trascorso quindici giorni con i suoi figli a giugno, andando a Wimbledon per vedere Rafa Nadal. Il calciatore, oltre a giocare per il Barcellona, è proprietario della Kosmos, società che gestisce la Coppa Davids dal 2019. Dopo il viaggio i bambini sono tornati dalla madre.

Sui giornali, nelle scorse settimane, è stata pubblicata l'indiscrezione secondo cui Shakira vorrebbe trasferirsi a Miami, portando con sé i figli, per ora i ragazzi continuano a frequentare la stessa scuola mantenendo le solite attività extracurriculari.