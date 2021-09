Shakira aggredita e "derubata" dai cinghiali: ecco cosa è successo

Shakira ha dichiarato di essere stata aggredita e derubata da dei cinghiali in un parco di Barcellona: la cantante ha rilasciato una dichiarazione attraverso le sue Instagram Stories, descrivendo l'attacco e affermando che gli animali "hanno distrutto tutto" tutti i suoi oggetti personali.

Come riporta la BBC, nelle storie Shakira mostra la sua borsa rotta alla telecamera e dice: "Guardate come i cinghiali che mi hanno attaccata ieri hanno ridotto la mia borsa". La star, che si trovava in un parco di Barcellona con il figlio di otto anni quando è avvenuta l'aggressione, nella sua dichiarazione ha spiegato: "Stavano portando la mia borsa nel bosco con dentro il mio cellulare. Hanno distrutto tutto".

Rivolgendosi al figlio, Shakira in seguito ha affermato: "Milan dì a tutti la verità. Racconta loro come la tua mamma ti ha difeso dai cinghiali". L'attacco è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti legati ai cinghiali avvenuti a Barcellona negli ultimi anni. Questi animali, infatti, vengono avvistati spesso nel quartiere di Collserola, il quale è sempre frequentato da molte celebrità.

Come riporta la BBC, soltanto nel 2016 sono state fatte ben 1.187 telefonate alla polizia spagnola da parte di civili che erano preoccupati per aver avvistato cinghiali o cani randagi nel centro della città. Nell'ultimo decennio, il numero di cinghiali nei centri urbani è aumentato enormemente in Europa, con stime recenti che affermano che oltre 10 milioni di cinghiali vagano liberamente per il continente.