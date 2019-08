Shakespeare in love, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 16 agosto arriva Shakespeare in love su Netflix: disponibile il dramma in costume con Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes.

Superata metà agosto, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un film super apprezzato dalla stagione dei premi: ad arrivare in streaming oggi è Shakespeare in love con Gwyneth Paltrow!

Londra, estate 1593. Will Shakespeare, astro nascente della scena inglese, è in crisi creativa. Incontra la giovanissima Lady Viola che, patita di teatro, gli si presenta travestita da uomo, ottenendo la parte di Romeo in un dramma d'amore ambientato a Verona, ancora in fase di scrittura. Scoperta la sua vera identità, il drammaturgo e l'ereditiera si amano appassionatamente.

Shakespeare in love ha letteralmente sbancato la Awards Season del 1999, andando a vincere ben 7 premi Oscar: Miglior Film, Migliore Attrice Protagonista, Migliore Attrice Non Protagonista, Migliore sceneggiatura, Migliore Scenografia, Migliori Costumi, Migliore Colonna Sonora. Anche sul portale RottenTomatoes il film è a dir poco acclamato, con il 92% di recensioni positive da parte della critica, mentre su IMDB il pubblico ha premiato Shakespeare in love con un 7.1 su 10, con oltre 200.000 voti degli utenti. Judi Dench ha vinto l'Oscar per la Migliore Attrice Non Protagonista nonostante sia comparsa sullo schermo per 6 minuti e in 4 scene: questa è la seconda performance più corta a essere premiata, seconda solo a Beatrice Straight in Quinto Potere, che compare per 5 minuti.

