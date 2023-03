Shakespeare in Love: Julia Roberts abbandonò il film facendo perdere 6 milioni ai produttori: "Un disastro"

Julia Roberts era la prima scelta per Shakespeare in Love, ma l'attrice abbandonò la produzione dopo una serie di letture disastrose, causando una grossa perdita economica ai produttori.

Gwyneth Paltrow ha vinto l'Oscar come migliore attrice grazie al suo ruolo in Shakespeare in Love, ruolo che, in un primo tempo, era destinato a Julia Robertsc, ma l'attrice abbandonò il film all'improvviso causando ai produttori una perdita dii sei milioni di dollari.

Il produttore e regista Edward Zwick ha recentemente pubblicato un saggio per Air Mail sulla realizzazione di Shakespeare in Love svelando i retroscena del progetto. Secondo Zwick, la Universal Pictures aveva accettato di investire nel progetto solo dopo che Julia Roberts aveva espresso interesse a recitare nel ruolo principale. Come ha scritto Zwick, "la semplice possibilità di avere la 'Pretty Woman' che indossa un abito con corsetto ha entusiasmato lo studio abbastanza da tirar fuori i soldi. Dieci settimane dopo ero di nuovo a Londra, dove una copia della prima bozza dello script di Tom Stoppard mi aspettava nella mia lussuosa camera d'albergo".

Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes in Shakespeare in Love

In seguito, Edward Zwick si è recato a Londra con Julia Roberts per leggere il copione insieme ai possibili partner maschili. L'attrice era ossessionato dall'idea di scegliere Daniel Day-Lewis per il ruolo, anche se lui aveva già detto a Zwick che era impegnato a girare Nel nome del padre con il regista Jim Sheridan.

"È brillante, è bello e intenso. E così divertente! Hai visto la sua interpretazione in 'Camera con vista? Ha anche recitato Shakespeare. Non pensi che sarebbe perfetto?... Posso convincerlo a farlo" avrebbe detto la Roberts, entusiasta dell'idea di essere affiancata da Daniel Day-Lewis, e subito avrebbe chiesto al suo assistente di inviare due dozzine di rose rosse all'attore accompagnate da un biglietto con su scritto "Sii il mio romeo".

Più tardi, a una cena con Roberts e Tom Stoppard la sera prima della lettura, Zwick rivela che l'attrice "ha ricevuto un messaggio ed è balzata in piedi, ha afferrato la borsa, si è scusata in modo confuso per aver dimenticato i piani per vedere un vecchio amico ed è sparita." La mattina dopo l'attrice non si è presentata peer la lettura del copione, ma il produttore l'ha incontrata nella sua camera d'albergo, dove "ha continuato a dirmi che Daniel avrebbe fatto il film e che avrei dovuto annullare il casting di oggi".

Julia Roberts in Closer

Zwick in seguito ha incontrato di persona Daniel Day-Lewis, il quale ancora una volta gli ha ribadito che era impegnato con Nel nome del padre. Zwick ha chiesto a un assistente di dare la notizia al team di Julia Roberts. L'attrice si è presentata alla lettura del giorno successivo ed è stata accoppiata a Ralph Fiennes.

"Anche se Ralph ha fatto del suo meglio per provocarle il famoso sorriso, Julia lo ha riconosciuto a malapena", ricorda Zwick. "Non sto insinuando che stesse deliberatamente sabotando, ma è stato comunque un disastro. Ho cercato di incrociare lo sguardo di Ralph per scusarsi mentre se ne andava, ma non è riuscito a uscire da lì abbastanza in fretta. Dopo che se ne fu andato, mi rivolsi a Julia, aspettando la sua reazione. 'Non è divertente' fu il suo commento".

Col passare dei giorni, la situazione non migliorò: "Il resto di quel giorno e tutti i giorni della settimana che seguirono andarono altrettanto male. Non ho più le mie liste del cast, ma tra i giovani attori ancora da scoprire ricordo Hugh Grant, Rupert Graves, Colin Firth, Sean Bean, Jeremy Northam. Julia trovava difetti in tutti loro: uno era rigido, un altro non era romantico e così via".

Dopo due settimane, Julia Roberts accettò di fare un provino con l'attore Paul McGann.

"La mattina del test, Julia emerse dal trucco radiosa in costume d'epoca. Ma una volta che iniziò a pronunciare le parole, qualcosa non andava. Non c'era magia. Il problema non era la sceneggiatura. O Paul McGann. Era Giulia. Dal momento in cui aveva iniziato a parlare è stato chiaro che non aveva lavorato sull'accento. Percependo il disagio di Julia, ho cercato di incoraggiarla, ma lei deve aver intuito il mio disagio, e ho fatto il tragico errore di sottovalutare la sua insicurezza. Essendo stata catapultata solo di recente in cima alla catena alimentare di Hollywood, doveva essere terrorizzata all'idea di fallire. La mattina dopo, quando ho chiamato la sua stanza, mi è stato detto che aveva fatto il check-out".