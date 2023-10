Gwyneth Paltrow usa l'Oscar come fermaporta?

La star di Shakespeare in Love avrebbe mostrato il proprio premio Oscar utilizzato come fermaporta nella sua abitazione.

Le star di Hollywood vincitrici dell'Oscar ogni tanto si divertono a svelare dove conservano l'ambita statuetta e alcune rivelazioni risultano piuttosto bizzarre. Non fa eccezione Gwyneth Paltrow, trionfatrice del premio nel 1999 per la sua performance in Shakespeare in Love.

In un recente video girato nella sua abitazione per 73 Questions di Vogue, Paltrow ha mostrato il proprio Academy Award aprendo una porta fuori casa sua negli Hamptons:"Che bellissimo Academy Award!" ha esclamato Joe Sabia, l'intervistatore. La risposta di Paltrow è stata piuttosto eloquente:"Il mio fermaporta. Funziona perfettamente!".

Gwyneth Paltrow con Joseph Fiennes in Shakespeare in Love

Ovviamente i media americani sono impazziti dopo questa improvvisa rivelazione sullo strano uso che Gwyneth Paltrow farebbe del proprio Oscar. Tuttavia, un rappresentate dell'attrice ha precisato che si trattava di uno scherzo, citando un'intervista del New York Times nel quale Paltrow afferma di tenere l'Oscar nella sua abitazione newyorchese di Amagansett.

Gwyneth Paltrow è Lady Viola nel film Shakespeare in Love

Gwyneth Paltrow vinse l'Oscar per il ruolo di Viola De Lesseps in Shakespeare in Love. A maggio l'attrice confessò che la vittoria del premio la condusse ad una crisi d'identità:"Se vinci il premio più grande cosa dovresti fare? Dove dovresti andare?" raccontò l'attrice "È stata dura la quantità di attenzioni che ricevetti quella notte e nelle settimane successive, è così disorientante. E francamente, davvero malsano".