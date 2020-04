Shailene Woodley rivela: sono stata in una relazione aperta

L'attrice Shailene Woodley racconta della sua esperienza in una relazione aperta condividendo il suo punto di vista sulle dinamiche di coppia

Shailene Woodley si è raccontata sulla sua vita sentimentale, dichiarando di aver vissuto una relazione aperta e di aver avuto gravi problemi di salute che hanno frenato la sua carriera.

Sono tempi strani, questi, anche per le celebrità, che come effetto del momento che stiamo vivendo sembra stiano condividendo in varie forme aspetti della loro sfera privata lasciandosi andare a confessioni personali.

Shailene Woodley, giovane interprete della serie tv Big Little Lies - Piccole grandi bugie, ha recentemente rilasciato un'intervista al New York Times per parlare del nuovo romantic drama Endings, Beginnings, condividendo però anche parte delle sue esperienze personali, riguardanti sia la sua vita privata - Shailene Woodley ha avuto una malattia che l'ha costretta a rinunciare a progetti importanti - sia la sua vita sentimentale.

"Ascolta, nella mia vita ho sperimentato sia un tipo di relazione strettamente monogama che una aperta; Penso che ai giorni nostri non debbano esserci regole eccetto quelle concordate dalle due persone all'interno di una relazione - o tre persone, se preferite! Ma deve esserci un livello di responsabilità in ogni dinamica di coppia, e questa responsabilità si compone di onestà, comunicazione e fiducia. Oltre a questo, credo non sia affar nostro quello che le persone scelgono di fare nelle proprie vite".

Al momento l'attrice, che ha avuto una storia durata qualche anno col giocatore di rugby Ben Volavola, non è coinvolta in nessuna relazione sentimentale, come afferma lei stessa: " Sono molto single, e ho deciso che lo sarò ancora per un bel po' di tempo".