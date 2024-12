Shailene Woodley entusiasta di interpretare Janis Joplin: "Era una ragazza così piena di energia"

Shailene Woodley ha aggiornato i fan sul progetto del film biografico in cui interpreterà la cantante rock Janis Joplin, morta a 27 anni nel 1970. Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attrice è tornata a parlare del film biografico.

Tra le più importanti voci americane degli anni '60, Janis Joplin è ricordata ancora oggi per l'intensità delle sue interpretazioni al microfono e scomparve in giovanissima età a causa di un'overdose mentre si trovava a Los Angeles.

Energia

"Sono davvero entusiasta" ha ricordato Woodley parlando del biopic "Ci stiamo lavorando da sette anni ormai, ed è una ragazza così piena di energia. Ha davvero portato luce in questo pianeta in maniera unica. Immergersi nella sua storia è stata un'esperienza così divertente".

Janis Joplin in un'immagine del doc Janis

Woodley ha ringraziato la produttrice musicale Linda Perry per averla aiutata a trovare la sua voce, insegnandole a cantare in maniera tale che non sfigurasse al confronto con Joplin, mettendola anche in situazioni che la spingevano ad uscire dalla sua comfort zone.

Set in California

L'attrice ha raccontato che la produzione ha ricevuto un credito d'imposta che le permetterà di girare il film in California, uno stato con il quale Janis Joplin aveva dei legami profondi. Inoltre, verranno utilizzati i vestiti d'epoca della cantante.

In passato, altre attrici e attori sono stati accostati a progetti di biopic su Janis Joplin, tra cui Amy Adams, Zooey Deschanel, Pink, Melissa Etheridge, Brittany Murphy e Renée Zellweger. Al momento, il film con Shailene Woodley non ha ancora una data d'uscita.