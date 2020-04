Shailene Woodley ricorda la malattia: "Ho dovuto rinunciare a dei ruoli importanti"

Shailene Woodley rivela durante un'intervista di essersela passata davvero brutta in passato, a causa di una malattia sconosciuta. L'attrice ha anche dovuto mettere da parte la carriera per diverso tempo.

"Non ne ho parlato ancora molto pubblicamente, e un giorno lo farò, ma poco dopo aver compiuto vent'anni mi ammalai seriamente. Fu il periodo in cui stavo lavorando alla saga di Divergent. Lavoravo duramente, e nel frattempo lottavo con una situazione fisica estremamente personale e profondamente spaventosa" ha raccontato al New york Times.

"A causa di ciò, ho dovuto dire di no a parecchie opportunità, perché avevo bisogno di stare meglio, e quei ruoli sono andati a dei miei colleghi a cui voglio davvero un gran bene".

Shailene Woodley e Theo James in una romantica immagine di The Divergent Series: Insurgent

Shailene Woodley ha poi rivelato quanto serio fosse il pericolo, tanto da non essere sicura di poter tornare più a lavorare.

"Diverse persone mi dissero 'Non avresti dovuto rinunciare' oppure 'Non avresti dovuto ammalarti'. E tutto questo si andava a sommare ai miei pensieri 'Sopravviverò a tutto quello che mi sta passando? Tornerò ad essere in salute? Tornerò ad avere l'opportunità di lavorare a dei progetti che ho a cuore?' Ero in un momento in cui non avevo scelta, ho dovuto lasciar perdere la carriera, e questo mi ha portato a sentire una voce negativa che mi è rimasta in testa per anni".

Il malessere che affliggeva Shailene Woodley, per fortuna, non sembra più darle alcun fastidio adesso. "Ora l'ho superato, per fortuna. Negli ultimi anni mi sono dedicata alla mia salute mentale, ed è un processo lento. Ma grazie a questo lavoro, mi sento davvero in sintonia con me stessa e ho una chiarezza assoluta su chi sono e sulla mia vita, che si tratti del mio lavoro, delle mie relazioni o del mio valore personale" ha affermato "Sono davvero grata, perché adesso so che non voglio più tornare indietro".