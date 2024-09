Shaila Gatta rompe il triangolo del Grande Fratello e sceglie tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato

Brutte notizie per Alfonso Signorini: il triangolo tra Shaila, Lorenzo e Javier potrebbe non avere più ragion d'essere nelle prossime puntate del Grande Fratello. Ieri sera, a fine serata, l'ex velina si è intrattenuta a parlare con alcune delle coinquiline, al centro della discussione ci sono stati i problemi di cuore di Shaila.

Shaila rivela per chi batte il suo cuore

Nonostante i dubbi delle sue compagne d'avventura, la ballerina ha sostenuto che per lei non c'è mai stata una scelta, poiché ha sempre visto Lorenzo in maniera diversa. "Con lui non c'è quella cosa che ti scatta," ha dichiarato, ribadendo il concetto espresso più volte anche al modello milanese. Per lei, Spolverato è solo un amico.

Durante la puntata, Shaila non è sembrata così decisa, quando Alfonso le ha chiesto a chi andava la sua preferenza ha tergiversato, forse per non offendere nessuno, ma la notte ha portato consiglio a Shaila, che ha spiegato di avere un rapporto particolare con Javier. "Piano piano ci stiamo iniziando a toccare. Non è che ci tocchiamo facilmente, quando ci vediamo tendiamo a scappare, ci evitiamo. Secondo me siamo molto simili su questo aspetto perchè io ho timore ad aprirmi con una persona che mi può interessare, e anche lui, secondo me, è così."

Javier e Shaila nel giardino del Grande Fratello

Il rapporto con Lorenzo resta quello di sempre: due coinquilini del Grande Fratello che sono diventati amici sotto le telecamere del programma. "Con lui ho parlato anche stasera," ha spiegato. "Per quanto riguarda Javier, ora è presto per un bacio. Quando sto fuori, mica bacio subito le persone. Io bacio lentamente, aspetto, perché prima si deve creare una certa confidenza."

Grande Fratello: Javier Martinez e Shaila Gatta si baciano e non è solo un gioco!

Ieri, durante la diretta del 26 settembre, è stata mostrata una clip di Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere nel confessionale. Le ex protagoniste di "Non è la Rai" hanno raccontato che, al solo pensiero di poter indossare la maglietta che le aveva regalato Javier, l'ex velina era apparsa entusiasta. Hanno poi rivelato che al pallavolista non piacciono le ragazze truccate e che, durante la giornata, Shaila non si era truccata, a differenza di Clarissa Burt, che ha deciso di truccarsi ogni sera da quando Clayton ha fatto il suo ingresso nella Casa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: l'interesse di Javier Martinez nei confronti di Shaila Gatta