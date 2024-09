Grande Fratello: nomination, scontro tra Beatrice e Cesara, le lacrime di Enzo Paolo e il finto matrimonio

Nuovo appuntamento infrasettimanale con il Grande Fratello: la puntata del reality show ha assegnato l'immunità alla concorrente più votata dal pubblico e ha inaugurato le prime nomination per i candidati all'eliminazione. Questa volta, il programma ha dedicato meno attenzione alle dinamiche tra i concorrenti, concentrandosi invece sulla messa in scena del matrimonio tra Clayton Norcross e Katherine Kelly Lang, interpreti di Thorne e Brooke nella soap Beautiful.

Le vecchie ruggini tornano a galla: Beatrice contro Cesara

Il conduttore è entrato in scena con un Tapiro d'oro consegnatogli da Striscia la Notizia per una pubblicità controversa. Tuttavia, la serata si è animata con toni accesi quando si è verificato uno scontro tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, due opinioniste che sembrano non aver ancora superato i dissapori della scorsa stagione. L'ex gieffina ha voluto chiarire le sue affermazioni fatte nella puntata precedente, dove aveva criticato Shaila Gatta per il suo atteggiamento, accusandola di provocare gli uomini della casa.

I giudizi negativi di personaggi del mondo dello spettacolo, come Myrta Merlino, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria, hanno colpito Beatrice, che ha risposto prima con una storia su Instagram e poi nuovamente in puntata, confrontandosi direttamente con l'ex velina. La Luzzi ha ribadito il suo pensiero: "Se le donne vogliono pari opportunità e pari diritti, devono essere pronte ad accettare anche le stesse responsabilità. Se un uomo avesse fatto quello che hai fatto tu, prima con una persona e poi con un'altra, probabilmente sarebbe stato cacciato."

Helena Prestes è una delle concorrenti in nomination

Non è tardata la reazione di Cesara Buonamici, che ha replicato: "Con questo discorso stai dicendo che gli uomini sono degli animali incapaci di controllarsi, ma non è così. Era solo un gioco. Queste non sono libertà, ma comportamenti messi in scena per gioco," ha sottolineato la giornalista Mediaset, prendendo ancora una volta le distanze dalla sua collega di poltrona.

Enzo Paolo Turchi si confessa

Nel frattempo, il coreografo, 75 anni, ha condiviso la sua preoccupazione di non poter vedere crescere sua figlia Maria a causa della sua età. La bambina, nata nel febbraio 2013, oggi ha 11 anni. Enzo Paolo Turchi ha dichiarato che, grazie a lei, si sente ringiovanito mentalmente, ma ha riflettuto sul tempo che non passa con lei, desiderando darle l'affetto che lui stesso non ha ricevuto. Ogni momento lontano da Maria gli sembra sprecato, ed ha rivelato di essere entrato nella Casa per affrontare alcune difficoltà personali. "Parlarne mi aiuta a superarle", ha concluso.

Clarissa Burt racconta la sua drammatica infanzia

L'attrice statunitense naturalizzata italiana ha raccontato la sua difficile infanzia, segnata dalla violenza domestica. L'ex modella ha ricordato che, da bambina, un giorno positivo era quello in cui suo padre non portava la cintura con sé. Clarissa Burt ha spiegato che suo padre appariva diverso all'esterno, rispetto a come si comportava in casa.

Clarissa si è sempre sentita responsabile non solo per i suoi fratelli, ma anche per i suoi genitori. Il suo trauma più grande è stato vedere il padre picchiare la madre e poi comportarsi come se nulla fosse successo. Ha rivelato che un giorno disse a sua madre: "Lo sai che lui sta partendo per l'università per ucciderti?", e subito dopo decisero di fuggire insieme.

Le nozze in stile soap

Il segmento dedicato al matrimonio tra le due star di Beautiful è stato piuttosto noioso. Clayton è arrivato in giardino, ignaro di ciò che lo aspettava. L'attore è stato "freezato" e subito dopo è entrata Katherine Kelly Lang. Una volta potuto muoversi, Clayton l'ha abbracciata, e si è poi celebrato il finto matrimonio tra Thorne e Brooke. Alfonso Signorini ha officiato le nozze, con Jessica come damigella e Mariavittoria che ha preso il bouquet lanciato dall'attrice.

Beatrice Luzzi del Grande Fratello replica alle accuse di bigottismo di Stefania Orlando e Myrta Merlino

Concorrenti a rischio eliminazione

Tornando alle dinamiche del gioco, il conduttore ha rivelato che il televoto è stato vinto da Yulia che ha ricevuto l'immunità, con il 25,88% dei voti, seguita da Ila con il 32,22% e Iago con il 31,9%. Anche questa volta, le nomination hanno chiuso la puntata, con alcuni concorrenti che hanno votato nella "Mistery Room" e altri nel confessionale. Le scelte dei concorrenti sono state le seguenti:

Lorenzo nomina Iago

Amanda nomina Shaila

Iago nomina Helena

Giglio nomina Iago

Javier nomina Amanda

Ila nomina Iago

Micheal nomina Shaila

Shaila nomina Micheal

Jessica nomina Lorenzo

Tommaso nomina Amanda

Le 'Non è la Rai' votano Amanda

Maria Vittoria nomina Shaila

Luca nomina Helena

Yulia nomina Helena

Enzo Paolo Turchi nomina Helena

Clarissa nomina Helena

In nomination ci sono Helena Prestas, Iago Garcia, Amanda Lecciso e Shaila Gatta. Il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione di giovedì prossimo, mentre il secondo sarà scelto nella puntata di lunedì 30 settembre. Nella clip caricata su Mediaset Infinity l'annuncio dei nominati.