Grande Fratello: Javier Martinez e Shaila Gatta si baciano e non è solo un gioco!

Dopo il bacio cinematografico tra Lorenzo ed Helena, ieri sera è toccato a Javier e Shaila scambiarsi un bacio durante il gioco della bottiglia organizzato dai concorrenti del Grande Fratello nel giardino della casa più spiata d'Italia. Ma, come per i loro coinquilini, anche questa volta la finzione potrebbe viaggiare parallela alla realtà.

Un bacio che accende le dinamiche romantiche nella casa

Questa sera andrà in onda la quarta puntata del reality show e il gioco delle coppie all'interno della casa sembra procedere a gran velocità, tanto che molti sospettano che siano gli autori a muovere i fili di questi primi approcci, accoppiando i concorrenti in base anche alle indicazioni raccolte dai social.

Ieri sera, il gioco della bottiglia ha dato il via al primo bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta. L'ex velina, già protagonista di una clip nella precedente puntata, ha attirato l'attenzione di Alfonso Signorini, che, come ogni anno, è alla ricerca del triangolo amoroso. Shaila è stata infatti vista come oggetto di contesa tra Lorenzo Spolverato e il pallavolista argentino.

Shaila nella casa del grande Fratello

La situazione ha infastidito Javier, che poco dopo ha ammesso: "L'hanno fatta passare come una competizione tra me e lui, come un combattimento tra galli per la regina. Mi dispiace di non riuscire a spiegarmi bene in diretta". Nonostante questa affermazione, Javier sembra realmente attratto da Shaila. Infatti, in risposta a una domanda di Helena, ha confessato che l'ex velina gli piace.

Il bacio, durato quattro secondi come richiesto dal gioco, ha già fatto impazzire i fan della coppia. Infatti, anche in questa edizione del Grande Fratello, dopo solo dieci giorni, stanno nascendo le prime fanbase, che sui social rendono spesso difficile commentare il programma. Al momento, due "ship" coinvolgono Shaila: una la vede vicina a Javier, l'altra la vorrebbe accanto a Lorenzo.

Lino Giuliano accusa la produzione del Grande Fratello: "tutto era pianificato prima dell'inizio del reality"

Per ora, il cuore della partenopea sembra pendere verso il pallavolista argentino; si sa, tra i due popoli esiste un feeling particolare. Ciononostante, il percorso è ancora lungo: siamo solo all'inizio, e anche questa edizione del reality durerà sei mesi, che si preannunciano intensi e ricchi di colpi di scena.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: i baci cinematografici