Shaila Gatta a Ballando con le stelle dopo il Grande Fratello? Cosa dicono i rumor, quali le reali possibilità

Dopo aver fatto parlare di sé al Grande Fratello, Shaila Gatta torna al centro dei riflettori. L'ex velina ed ex ballerina di Amici è finita nel vortice del gossip per un'indiscrezione che, se confermata, segnerebbe un nuovo importante capitolo della sua carriera: potrebbe entrare nel cast di Ballando con le Stelle.

Voci di trattative con la produzione di Ballando

Durante la sua avventura nella Casa, Shaila ha vissuto una relazione intensa con Lorenzo Spolverato, conclusasi in modo turbolento nel corso dell'ultima puntata. In un faccia a faccia diretto, l'ex ballerina ha definito il loro legame "tossico", scegliendo di chiudere definitivamente. Una decisione che ha spiazzato i fan della coppia, gli "shailenzo", molti dei quali non hanno preso bene l'addio e hanno sommerso la ragazza di critiche e attacchi social.

Shaila, però, non è rimasta in silenzio: ha denunciato apertamente l'ondata di odio ricevuta tramite storie Instagram e video accorati. Superata la tempesta, l'ex gieffina guarda avanti. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza e Deianira Marzano, esperti di gossip tra i più seguiti sui social, la Gatta sarebbe in contatto con la produzione di Ballando con le Stelle.

Shaila al Grande Fratello

Perché Shaila non può essere concorrente del talent show

Un'indiscrezione che ha subito scatenato la curiosità del pubblico: la vedremo davvero nel celebre show del sabato sera di Rai 1? C'è però un ostacolo non da poco. Come prevede il regolamento del programma condotto da Milly Carlucci, Shaila - in quanto ballerina professionista - non può partecipare come concorrente. Questo restringe le ipotesi sul suo ruolo all'interno del format.

Se i rumor venissero confermati, l'ex gieffina potrebbe infatti far parte del cast dei professionisti, magari affiancando gli ospiti speciali nella rubrica dei ballerini per una notte. Tuttavia, questa possibilità appare complicata da concretizzare: Shaila salterebbe le normali procedure di selezione per gli insegnanti del programma. Per ora, dunque, si tratta solo di un'indiscrezione da prendere con le dovute precauzioni. Ma una cosa è certa: Shaila Gatta è pronta a tornare a ballare, e il pubblico è già in attesa di scoprire dove.